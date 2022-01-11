Tisdag 11 Jan
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sport / TT

bilsport-Dakarrallyt

Publicerades: 1 timme sedan

1) Giniel de Villiers, Sydafrika, Toyota, 2.23.08, 2) Henk Lategan, do, Toyota, +0.09, 3) Nasser al-Attiyah, Qatar, Toyota, +1.04, 4) Mattias Ekström, Sverige, Audi, +2.07.

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bilsport

WADI AD-DAWASIR, Saudiarabien

Dakarrallyt

nionde etappen, Wadi ad-Dawasir–Wadi ad-Dawasir (287 km), bil

Sammanlagt

1) al-Attiyah 30.10.04, 2) Sebastien Loeb, Frankrike, BRX, +39.05, 3) Yazeed al-Rajhi, Saudiarabien, Toyota, +58.44... 11) Ekström +2.43.32.

Motorcykel

1) José Cornejo, Chile, Honda, 2.29.30, 2) Kevin Benavides, Argentina, KTM, +1.26, 3) Ricky Brabec, USA, Honda, +1.47.

Sammanlagt

1) Matthias Walkner, Österrike, KTM, 30.14.03, 2) Sam Sunderland, Storbritannien, Gasgas, +2.12, 3) Adrien Van Beveren, Frankrike, Yamaha, +3.56.

TT
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