bilsport-Dakarrallyt
1) Stéphane Peterhansel, Frankrike, Audi, 2.52.43, 2) Carlos Sainz, Spanien, Audi, +2.06, 3) Orlando Terranova, Argentina, BRX, +3.59... 13) Mattias Ekström, Sverige, Audi, +10.04.
bilsport
BISHA, Saudiarabien
Dakarrallyt
tionde etappen, Wadi ad-Dawasit–Bisha (375 km), bil
Sammanlagt
1) Nasser al-Attiyah, Qatar, Toyota, 33.13.37, 2) Sebastien Loeb, Frankrike, BRX, +32.40, 3) Yazeed al-Rajhi, Saudiarabien, Overdrive, +55.48... 10) Ekström 2.42.46.
Motorcykel
1) Toby Price, Australien, KTM, 3.05.32, 2) Luciano Benavides, Argentina, Husqvarna, +2.09, 3) Adrien Van Beveren, Frankrike, Yamaha, +3.35.
Sammanlagt
1) Van Beveren 33.27.06, 2) Pablo Quintanilla, Chile, Honda, +5.15, 3) Sam Sunderland, Storbritannien, Gasgas, +5.59.