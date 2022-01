Covid i OS-truppen - skidåkare testad positiv

"Marcus och Calle kommer att kunna träna och tävla som vanligt under OS. Vi följer Playbook och ser till att de som klassas som nära kontakter följer ett särskilt protokoll", säger Peter Reinebo i ett skriftligt uttalande.

Leo Johansson testade positivt för covid-19 inför träningslägret i Italien för två veckor sedan och skötte därför sin egen uppladdning på hemmaplan i Sverige utan kontakt med det övriga längdlandslaget, uppger Sveriges olympiska kommitté, SOK i ett pressmeddelande.

Sex negativa tester

Han lämnade sex negativa PCR-test innan avresan till Kina. Men när Leo Johansson anlände till Peking under fredagen testade han åter positivt. Hans status konfirmerades via ett andra test under lördagen.

"Vårt medicinska team har gjort bedömningen att hans positiva tester är ett resultat av hans tidigare smitta. Vi bedömer att han i dagsläget inte är smittsam", säger Peter Reinebo.

I karantän

"Leo kan återvända från sin karantän när han lämnat två negativa test med 24 timmars mellanrum"

OS i Peking invigs den 4 februari och skidtävlingarna börjar en dag senare.

Norge har också drabbats av covidfall inför OS. Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå och Simen Hegstad Krüger har alla testats positivt i veckan och skapat stor oro i världens bästa längdlandslag.