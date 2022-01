Roberto Carlos spelklar för engelskt korplag

Spelarna i korplaget från Shropshire utanför Birmingham kunde knappt tro att det var sant när de säkrade Roberto Carlos tjänster i ett "drömtransferlotteri" på Ebay.

Men det var det.

"The Bull In The Barne" gick vinnande ur lotteriet, vilket innebär att den forne vänsterbacken ska göra ett inhopp i en av lagets matcher i februari.

— Man betalar fem pund (63 kronor) för att vara en del av lotteriet där man har chansen att en proffsspelare skriver på för ditt lag. En av grabbarna i gruppchatten sade "vi ger det ett försök" och så vann vi, säger anfallaren och klubbsekreteraren Matthew Brown till BBC.

Klassiskt frisparksmål

På fredagseftermiddagen gav tränaren beskedet att laget tagit hem lotteriet.

— Jag var ute i fredags och vaknade med lite huvudvärk på lördagen och hade massvis med meddelanden från folk som frågade om det var sant. Då tänkte jag bara "det har inte hänt, det är en dröm", säger Matthew Brown.

Roberto Carlos spelade för Real Madrid mellan 1996 och 2007, och var bland annat med och vann fyra ligatitlar och tre Champions League-titlar under den perioden.

Han har även gjort 125 landskamper för Brasilien och var en nyckelspelare när landet blev världsmästare 2002.

Roberto Carlos är kanske främst känd för ett nästan omöjligt frisparksmål mot Frankrike 1997 – när han smällde bollen i nät från långt avstånd med en rejäl ytterskruv.

Given startplats

Nu får han byta ut Santiago Bernabéu-stadion och Maracanã-stadion mot en oansenlig fotbollsplan i Shropshire. Det återstår att se hur Robert Carlos klarar miljöombytet.

— Omklädningsrummet är av typisk korpkvalitet, väldigt enkelt, några duschar funkar inte, säger Matthew Brown.

Det råder inga tvivel om att Roberto Carlos tar en startplats – trots tuff konkurrens.

— Liam Turrall är enligt mig den bästa vänsterbacken i Shropshire, men han kommer nog att få skippa en match för oss – han är en fantastisk spelare, men Roberto Carlos är på en annan nivå, säger Matthew Brown.

Däremot kan brassen inte räkna med att vara den givna frisparksskytten.

— Vi har några grabbar som kommer att vilja visa honom vad de går för först, säger Matthew Brown.