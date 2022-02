5 rätt: (150,1) 2 493 kr.

V3–raden: 4–1–7 (lopp 8–10)

3 rätt: (6) 3 631 kr.

LOPP 1: 1) Nearly Perfect, Staffan Nilsson, 1.16,9, 2) Star Victory Tour, 3) Emperor Godiva. Tvilling: 6/7 22,49. Odds: 12,97. Plats: 3,41–1,67–1,54. Strukna nr 3, 5 och 8. LOPP 2: 1) Athena Face, Adrian Kolgjini, 1.14,9, 2) Cassiel Font, 3) I Hope You Dance. Tvilling: 3/4 6,25. Odds: 3,58. Plats: 1,53–1,25–3,85. LOPP 3: 1) Olga Tooma, Johanna Lind, 1.14,7, 2) Utility Face, 3) The Revenant. Tvilling: 1/5 10,17. Odds: 2,17. Plats: 1,35–2,11–1,97. LOPP 4: 1) I'm All in, Adrian Kolgjini, 1.15,8, 2) Kocsis Boko, 3) Chic Bi. Tvilling: 4/5 49,39. Odds: 4,82. Plats: 1,78–5,67–1,21. LOPP 5: 1) Hindy Heikant, Michael Nimczyk, 1.13,1, 2) Beckham, 3) Goldfield. Tvilling: 2/5 4,17. Odds: 3,62. Plats: 1,42–1,16–2,37. Struken nr 4. LOPP 6: 1) Lisa Lisieux, Henrik Thomsen, 1.15,1, 2) Quiz Roc, 3) Darah Bibo. Tvilling: 2/4 6,27. Odds: 9,37. Plats: 2,24–1,15–1,74. Struken nr 9. LOPP 7: 1) Giantissimo, Birger Jörgensen, 1.16,1, 2) Unusual Face, 3) Black in Black. Tvilling: 6/9 57,37. Odds: 2,64. Plats: 1,49–6,08–3,46. LOPP 8: 1) Velten Isabel, Michael Nimczyk, 1.13,5, 2) Eyecandy, 3) Jeopardy. Tvilling: 4/10 32,23. Odds: 7,40. Plats: 1,98–2,67–1,40. LOPP 9: 1) Velten Red Red Red, Michael Nimczyk, 1.12,5, 2) Loveley Lasse, 3) Wingait Henke. Tvilling: 1/5 11,01. Odds: 3,17. Plats: 1,55–1,97–1,53. LOPP 10: 1) Egon T.B., Birger Jörgensen, 1.15,9, 2) Global Coldplay, 3) Patriziore. Tvilling: 7/9 44,82. Odds: 19,50. Plats: 2,59–1,92–1,81. Strukna nr 1 och 5.

V5: 575 834 kr. V3: 29 050 kr.