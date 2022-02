Bromé om psykningen: "Blir nog svårt för honom"

Efter en vecka på plats i Peking får spelarna i Tre Kronor äntligen slippa träningar och börja matcha i stället.

Lettland är först upp på menyn och för OS-debutant Bromé, 27, innebär det ett möte med gamla kedjekompisen Rodrigo Abols.

De spelade tillsammans i en och en halv säsong i Örebro och öste in poäng. Letten sade i en intervju på Närkeklubbens webbplats för en tid sedan att han skulle ta sig in under skinnet på Bromé under matchen.

— Det blir nog svårt för honom, han är inte riktigt den spelartypen, så jag är nog inne där före honom, säger Bromé själv.

Davosforwarden flyttade tillbaka till Europa efter ett försök att slå sig in i NHL förra säsongen. Det blev 26 matcher med Detroit, men ingen fortsättning.

Han är nöjd med säsongen i Davos hittills där han noterats för 11 mål och 38 poäng på 32 matcher.

Tre Kronors lagbygge har fått kritik för att sakna målskyttar.

— Vi har många här som kan göra mål och som kan vara en bidragande orsak till att vi vinner. Vi kommer hit för att vinna, det är det som det går ut på, säger Bromé som bildar kedja med lagkaptenen och centern Anton Lander och Carl Klingberg.