Förlust för lag Hasselborg mot Europamästarna

Lag Anna Hasselborg kom till Peking med förhoppningen om att försvara sitt OS-guld från Pyeongchang för fyra år sedan. Men det blev förlust redan i den andra matchen i grundserien mot Europamästarna Skottlands lag Muirhead.

— Det är ett otroligt bra lag, och spelar man så här när man möter ett bra lag så blir det inte bra, säger Hasselborg.

Efter en poängsnål inledning kapitaliserade britterna på svenska misstag och kunde sno åt sig hela fyra poäng i den fjärde omgången till en 5–1-ledning. När de i omgången därefter kunde stjäla ytterligare en poäng blev uppförsbacken stor för svenskorna.

— Vi får inte till den starten vi vill ha, sen får vi ändå några chanser men jag missar min första. och det är väl det som är helt avgörande för omgången.

När britterna tog två poäng fram till 8–2 i den sjunde omgången gav svenskorna upp matchen.

Vaknade halvvägs

I den första matchen tidigare under dagen blev det en nervös start mot Japan. Svenskorna började trevande och låg efter fyra omgångar under med 1–3. Men då, halvvägs in i matchen, vaknade lag Hasselborg.

I den sjätte omgången slog laget till med tre poäng och vände matchen till ledning 5—3.Trots några misstag var man aldrig riktigt nära att tappa matchen och vann till slut med 8–5.

Nu väntar en vilodag. På lördag spelar lag Hasselborg sina två kommande matcher, mot Kanada och Kina. De fyra bästa lagen efter grundserien går till semifinal.

"Virusrest kvar"

Ett positivt covidtest satte tidigare i januari Lag Hasselborgs OS-planer ur spel, när spelare Sofia Mabergs testade positivt för covid. För några dagar sedan stod det klart att hon testade negativt och kunde anlända till vinterspelen och OS-byn. Därefter har hon åter testat positivt en gång på plats i Kina, men kan efter ännu ett negativt test vara med och spela.

— Hon har uppenbarligen någon form av virusrest kvar i kroppen, så vi är inställda på att det kommer vara lite svajigt, säger Anna Hasselborg.