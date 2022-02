6 rätt: (300,0) 2 802 kr.

5 rätt: (4 298) 133 kr.

V4–raden: 14–5–10–4 (lopp 4–7)

4 rätt: (553,9) 1 615 kr.

V3–raden: 10–4–5 (lopp 6–8)

3 rätt: (26) 923 kr.

LOPP 1: 1) Ivar Journey, Jens Eriksson, 1.18,6, 2) Isak Star, 3) Andover's Fighter. Tvilling: 5/9 25,70. Odds: 6,81. Plats: 2,36–2,62–3,07. LOPP 2: 1) Love You Long Time, Ove A Lindqvist, 1.16,2, 2) Horatio, 3) Gintonic. Tvilling: 2/8 70,89. Odds: 1,85. Plats: 1,24–10,99–1,78. Struken nr 12. LOPP 3: 1) Deli, Micael Melander, 1.18,3, 2) Aiming to Win, 3) Weasel W.F.. Tvilling: 1/12 20,25. Odds: 3,06. Plats: 1,56–3,07–7,90. Struken nr 9. LOPP 4: 1) Fifth Avenue Vice, John Östman, 1.17,1, 2) Mr Midnight, 3) Happy Doc. Tvilling: 9/14 12,93. Odds: 6,46. Plats: 1,81–1,61–3,50. LOPP 5: 1) Klocksve Adrian, Roger Nilsson, 1.31,5, 2) Mira Kiro, 3) Järvsö Nilsingemar. Tvilling: 5/7 59,31. Odds: 6,51. Plats: 2,36–4,29–2,04. LOPP 6: 1) Dante Godiva, Micael Melander, 1.16,6, 2) B.W.L.Ruthless, 3) Mr Sånna. Tvilling: 8/10 10,76. Odds: 1,80. Plats: 1,19–2,81–3,10. LOPP 7: 1) Vesuvio Wise L., Mika Forss, 1.16,9, 2) Bosse Bee, 3) Merrimac S.G.. Tvilling: 4/7 7,86. Odds: 6,90. Plats: 2,05–1,36–1,79. LOPP 8: 1) Risåtinder, Mats Gällerstedt, 1.35,9, 2) Mo Tor, 3) Bäckjerva. Tvilling: 1/5 3,07. Odds: 2,09. Plats: 1,16–1,25–1,92.

V65: 2 178 399 kr. V4: 1 193 422 kr. V3: 32 030 kr.