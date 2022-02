Norén har segerchans inför slutvarvet i Phoenix

Amerikanske doldisen Sahith Theegala leder på 14 under, ett före landsmannen Brooks Koepka. Där bakom är det ett getingbo med många toppspelare som har segerchans, däribland Patrick Cantlay, Xander Schauffele (båda tolv under) och Hideki Matsuyama (elva under).

Skulle Norén nå hela vägen och ta sin första seger på PGA-touren är han bland annat klar för spel i US Masters på Augusta National i april. Även en ensam andraplats skulle räcka för att slå sig in topp 50 på golfens världsrankning, vilket är vad som krävs för att den nu 78-rankade svensken ska få pegga upp i årets första major.