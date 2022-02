Lindström poängkung när Malmö knäcktes

Skellefteåfansen bjöds på både poängkalas och glädjebesked när Malmö besegrades.Joakim Lindström öste in två egna mål och spelade fram till tre i 7–3-segern – samma kväll som målvakten Gustaf Lindvall meddelade att han nobbar KHL-buden och stannar i klubben.Det finns saker man inte kan köpa för pengar, säger Lindvall i C More.

Nästan 6 000 personer hade tagit sig till Skellefteå Kraft Arena under söndagen – där hemmalaget visade sig från sin bästa sida och bjöd publiken på segerfest. — Publiken bär oss idag. Ååååh! Vad skönt att ha dem tillbaka! Jag älskar fansen, utbrast Gustaf Lindvall, som kort innan matchen gick ut med att han trots rykten om flytt till KHL stannar i Skellefteå i fyra år till. — Det är kanske många som tycker att jag är korkad som inte väljer pengarna, men för mig är det viktigast att få bo i min hemstad, spela för laget i mitt hjärta och för klacken som jag stod i när jag var liten, fortsätter han i C More. Det var Malmö som tog ledningen i slutet av första perioden, när Ponthus Westerholm i powerplay träffade rätt. Men serieledarna lyckades även de ta vara på sina numerära överlägen och ordnade en kvittering innan periodpausen genom Linus Karlsson, för att sedan ta ledningen efter mål av Joakim Lindström. Lindström spelade sedan fram till Melker Karlsson som satte 3–1 en minut in i sista perioden. Gav inte upp Men Malmö gav sig inte, utan jagade reduceringsmål långt in i matchen. När gästerna fick chansen i spel fem mot tre kom 2–3 genom Marcus Sylvegård. Sedan var det åter Skellefteås tur att ha ett numerärt överläge – och trots att Oscar Alsenfelt i Malmömålet stod för ett par svettiga räddningar och länge höll tätt, utökade Skellefteå till 4–2. Amerikanen Michael Kapla satte då sitt första SHL-mål efter ännu en framspelning av Lindström. Men matchen var inte över där. Kanadensiske Lance Bouma satte kort därpå 3–4 till Malmö. Då visade Joakim Lindström att han inte var färdig med att ha gjort ett mål och två assist så långt – när han gav Skellefteå 5–3. Oscar Möller kunde kort därpå peta in 6–3 efter ännu en framspelning av Lindström. — Det är jättekul, vi hittar varandra bra, säger Möller om Lindström i C More. Malmös marginal minskar Med två minuter kvar plockade gästerna ut sin målvakt, men det blev inga fler Malmömål. Skellefteås Oscar Nilsson satte i stället 7–3 och serieledarna kammade hem ännu en trepoängare i det som blev lagets fjärde raka seger. De toppar tabellen före Rögle, som med en match färre spelad ligger fyra poäng bakom. — Vi är inte nöjda. Vi vill ännu mer, konstaterar Möller. För Malmö, som i matchen saknade backarna Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen och Matias Lassen på grund av OS, ser läget tuffare ut. På 12:e plats, på säker mark, ligger skåningarna kvar på 42 poäng – men Timrå på 13:e plats är bara fem poäng bakom.