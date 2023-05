Oavgjort i toppmötet mellan Malmö FF och Häcken

Inför matchen hade Malmö FF tagit åtta raka segrar, men åkte nu på första poängförlusten.

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Even Hovland till framspelad av Mikkel Rygaard Jensen och gav Häcken ledningen.

I 53:e minuten slog Stefano Vecchia till, och kvitterade för Malmö FF.

Bénie Traore gav Häcken ledningen med knappa kvarten kvar.

2-2 kom i 87:e minuten genom ett självmål.

Malmö FF har fyra segrar och en oavgjord och 16–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Häcken har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 15–6 i målskillnad.

Det här betyder att Häcken ligger på andra plats i tabellen, och att Malmö FF leder serien. Sex poäng skiljer lagen åt.

Nästa motstånd för Malmö FF är Elfsborg. Lagen möts söndag 28 maj 17.30 på Borås Arena. Häcken tar sig an Djurgården borta onsdag 24 maj 19.00.