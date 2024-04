Martin Åslund: "Jag vill nyansera bilden av Lucas Bergvall"

Fotbollsexperten Martin Åslund har denna veckan gästat fotbollspodden Studio Allsvenskan. I avsnittet hör ni även Hugo Månsson, Henrik Eriksson och Marcus Birro.



I poddavsnittet vill Martin nyansera bilden av Lucas Bergvall som är uppsnackad som en av Sveriges största talanger.



- Ser du hur Lucas Bergvall spelar fotboll så är han ju en opportunist, han gör ofta det svåra, säger Åslund och fortsätter.



"Jag vill nyansera bilden av Lucas Bergvall"

– Om du ska spela i Premier League och ha den rollen så får man kolla vilka andra spelare som har det, hur många svenska spelare har den rollen? Det är extremt få, så då måste Lucas Bergvall bli en av de bästa spelarna i svensk historia. Är jag säker på att han blir det? Nej det tror jag inte.

Många ser Lucas Bergvall som en av Sveriges största talanger, men Åslund vill nyansera bilden och nämner en nivå som han tror hade passat Lucas bättre:

– Jag tror att han blir en väldigt bra landslagsspelare. Jag tror att han hamnar i ett topplag i Benelux och där kan han bli the fucking GOAT (Greatest of all time).

Till sommar lämnar 18-årige Lucas Bergvall Djurgården för Premier League-klubben Tottenham. Åslund delar med sig av hur han tror det kommer gå för Lucas där:

– Kommer han ersätta James Maddison i Tottenham? Jag hoppas att jag har fel och att han gör det, men jag tror inte det, säger Åslund och fortsätter.



– Folk tar det jag säger på fel sätt, Lucas är en otrolig fotbollsspelare.

Förutom det så handlar poddavsnittet om:

Martin Åslunds jobb för Viaplay och med Premier League

Hur nära följer Åslund sitt AIK? Och varför är Olof Mellberg ett drömnamn för AIK?

ett drömnamn för AIK? Italienska städer och goda viner, vad rekommenderar Åslund?

Lyssna på avsnittet i sin helhet: