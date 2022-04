The Rolling Stones kommer till Sverige - här bandets vilda skandaler genom tiderna

The Rolling Stones är bandet som genom tiderna förknippats med vilda fester, droger, sexskandaler och död. Bandmedlemmarna verkar dessutom ha en förkärlek till Sverige och har flera gånger setts ihop med svenska flickvänner och kändisar.

Nu kommer "Stones" till Sverige som enda land i Norden under den kommande turnén SIXTY. Söndag den 31 juli spelar bandet på Friends Arena i Stockholm.

"Skandalbandet" The Rolling Stones kommer Sverige. Bildkälla: Scott Roth/TT Nyhetsbyrån

Drogerna

Rolling Stones har länge varit kända för att ha ett öppet sinne för droger. Uttrycket “Sex, drugs and rock ‘n’ roll” var starkt förknippat med dem, speciellt i bandets unga dagar när alkohol och droger flödade kring rocklegenderna.



Under firandet av listettan “(I can’t get no) Satisfaction” firade Stones med middag på en restaurang i centrala London, någonting som journalisten Bob Harris berättat om:

– Keith kom dit med en stor påse kokain, som han la upp på bordet. Sedan bjöd han runt, helt öppet. För varje ny rätt tog han en lina. För honom var det bara ännu ett tillbehör.

Under ett tillslag år 1967 mot just bandmedlemmen Keith Richards bostad i Sussex hittades en stor mängd droger. Heroin, amfetamin och cannabis togs i beslag och skandalen var ett faktum. Mick Jagger dömdes till tre månaders fängelse medan Richards dömdes till ett år.

Keiths hem "Redlands" där tillslaget gjordes, var 1973 med om en brand. Bildkälla: Stella Pictures Jagger på en presskonferens där han diskuterar tillslaget. Bildkälla: John Rider-Rider/TT Nyhetsbyrån

Död på konserterna

Under en turné i USA på en spelning i Sacramento, Kalifornien fick bandmedlemmen Keith Richards en kraftig elchock på scenen. Han var medvetslös i sju minuter, och de andra i bandet trodde han var död. Men efter en stund chockade Keith sin omgivning med att plötsligt slå upp ögonen och säga “Vad ska jag köra för extranummer?”

Efter händelsen fick han av fansen smeknamnet “The man death forgot”.

Keith Richards på scen. Bildkälla: Bob Child/TT Nyhetsbyrån

År 1969 lät The Rolling Stones motorcykelklubben Hells Angels sköta säkerheten på en av deras konserter, Altamont Free Concert. Något som skulle visa sig bli förödande - en av Hells Angel-medlemmarna högg ihjäl en 18-årig flicka under Mick Jaggers framträdande av “Under My Thumb”. Ytterligare tre besökare dog i det efterföljande tumultet.



Mick Jagger på scen under konserten tillsammans med Hells Angels-medlemmar. Bildkälla: TT Nyhetsbyrån

Svenska flickvännen

Den tidigare bandmedlemmen Brian Jones hittades den 3 juli 1969 död i sin pool vid den dåvarande bostaden, efter en vild festnatt vilken har beskrivits som "en orgie i sprit och droger". Hans död har förblivit ett mysterium, och ingen vet vad som egentligen hände. Vid tiden för bortgången var han bara 27 år gammal och hamnade då i den så kallade “27 Club”, en benämning på en rad kända artister som alla dött vid 27 års ålder. Till medlemmarna räknas bland annat Jimi Hendrix, Janis Joplin och Kurt Cobain.

Vid tidpunkten för hans död var han tillsammans med sin svenska flickvän, modellen Anna Wohlin. Hon har vid ett flertal tillfällen uttalat sig om rockstjärnan och deras romans tillsammans.

– Om jag tänker på Brian tänker jag alltid tillbaka på huset och på vad vi gjorde där, berättade hon för Sveriges Radio.

Brian Jones och Anna Wohlin. Bildkälla: NTB/TT Nyhetsbyrån och Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån

Festandet tillsammans med svenskarna

The Rolling Stones, och i synnerhet Mick Jagger har genom tiderna visat sig ha en förkärlek för svenskar. Både Jagger och bandmedlemmen Ron Wood har under lång tid, ända sedan mitten av 60-talet, varit god vän med den framlidne Johannes Brost.

Stjärnorna har bland annat ätit middag tillsammans med Brost på Sandhamn under ett av Stockholmsbesöken, och även vilda festkvällar har varit en del av repertoaren. I samband med en av bandets spelningar 1995 i Stockholm sågs Brost och Mick Jagger festa tillsammans på Café Opera i Stockholm - en nattklubb känd bland både världsstjärnor, kändisar och kungligheter som alla valt att roa sig på “Cafét”.