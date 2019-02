Snökaos över hela landet – ännu mer snö väntas komma

Under fredagen drog ett kraftigt snöoväder in över Sverige och det kan komma upp emot två decimeter snö på många håll. Snöfallsområdet kommer söder ifrån och rör sig över Götaland, Svealand och södra Norrland under kommande dygnet.

Klass 1-varning

SMHI har utfärdat en klass 1-varning, vilket innebär att mer än fem millimeter snö väntas inom sex timmar. Varningen gäller för Stockholms län, Upplandskusten och Gävleborgs län.



– Som mest snöar det en bit in över Upplandskusten. Att det kommer mest i öst beror på blåsten, det är en frisk pålandsvind som orsakar mycket fukt i snöfallet, vilket gör att det blir mycket snö, säger meterologen Åsa Rasmussen, till SVT.



Flera trafikolyckor under fredagen

Det gäller att vara försiktig i trafiken eftersom snömängderna kan medföra halka. Flera trafikolyckor runt om i landet har rapporterats under fredagen. På riksväg 40, i höjd med Dalsjöfors i Borås kommun, skedde en allvarlig olycka med tre inblandade bilar, där åtta personer skadades, varav tre allvarligt, rapporterar Borås Tidning.

Även två män var inblandade i en olycka på väg 25, öster om Alvesta. En av männen skadades så svårt att han avlidit till följd av sina skador.

Problem med flygtrafiken

Snökaoset för även med sig problem i flygtrafiken. Flera avgångar från Arlanda, Landvetter och Malmö Airport har under dagen och kvällen ställts in eller blivit försenade. Främst rör det sig om inrikesflygen, men även en del utrikesflyg. Detta skriver Swedavias på sin hemsida.

Mer snö väntas

Men snön kommer inte att försvinna inom de närmaste dygnen. Redan på söndag väntas nämligen ett nytt snökaos dra in över Sverige.

– På söndag kommer ett nytt snöoväder komma in över landet och även det kan komma att bli besvärligt, säger Rasmussen till SVT.



