Här betalar de 86 000 kronor per kvadrat i Halmstad

En fastighet som såldes för 5,6 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Halmstads kommun under de senaste tre veckorna. Priset per kvadrat blev 86 000 kronor.

Totalt registrerades 21 fastighetsförsäljningar i kommunen de senaste tre veckorna, med ett snittpris på 4,1 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under perioden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 3,1 miljoner, Masurkan Nu är försäljningen klar av huset på adressen Slingan 8 i Halmstad. Kvadratmeterpriset blev 32 500 kronor. Priset blev 3 100 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Huset är byggt 1956 och har en boyta på 96 kvadratmeter. 9. 3,7 miljoner, Harplinge Försäljningen av fastigheten på adressen Föreningsvägen 41 i Harplinge är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 35 000 kronor. Huset är 105 kvadratmeter stort och byggdes 1973. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 3 700 000 kronor. 8. 8,4 miljoner, Söndrum I veckan blev det nya ägare till huset på Kungsvägen 51B i Frösakull. Per kvadratmeter blev priset 35 500 kronor. Huset är 237 kvadratmeter stort och byggdes 2009. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 8 400 000 kronor. 7. 5,1 miljoner, Mappen Sandåsvägen 16 i Halmstad har fått nya ägare. Huset byggdes 1999 och har en boyta på 136 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 5 135 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 38 000 kronor. 6. 4,3 miljoner, Snöstorp Fastigheten på Skedala Rosenskoga 152 i Halmstad har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 4 345 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 5. 2,1 miljoner, Eldsberga Den 52 kvadratmeter stora villan på Västermarksvägen 8 i Gullbranna har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 2 115 000 kronor, 40 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1980. 4. 6,2 miljoner, Steninge Nu har huset på Bäckvägen 6 i Steninge fått nya ägare. Huset byggdes 1978 och har en boyta på 147 kvadratmeter. 42 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 6 200 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. 3. 6 miljoner, Söndrum Fastigheten på adressen Brages Väg 3 i Frösakull har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 47 500 kronor. Huset byggdes 2013 och har en boyta på 126 kvadratmeter. Köpet blev klart i april och priset blev 6 miljoner kronor. 2. 9,2 miljoner, Söndrum Klittervägen 2 i Frösakull såldes i veckan och köpesumman blev 9 200 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 62 500 kronor. Byggår för huset är 1958 och boarean är 147 kvadratmeter. 1. 5,6 miljoner, Söndrum Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Ringenäs 474 i Halmstad. Kvadratmeterpriset slutade på 86 000 kronor. Priset blev 5 580 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1967 och boarean är 65 kvadratmeter.