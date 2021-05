Här betalar de 85 500 kronor per kvadrat i Sollentuna

En fastighet som såldes för 14 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Sollentuna kommun under de senaste två veckorna. Priset per kvadrat blev 85 500 kronor.

Totalt registrerades 20 fastighetsförsäljningar i kommunen de senaste två veckorna, med ett snittpris på 7,7 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under perioden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 3,5 miljoner, Sollentuna Nu är försäljningen klar av huset på adressen Malungsvägen 37B i Upplands Väsby och Sollentuna. Kvadratmeterpriset blev 63 000 kronor. Priset blev 3 475 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Huset är byggt 1973 och har en boyta på 55 kvadratmeter. 9. 8,5 miljoner, Sollentuna Försäljningen av fastigheten på adressen Flottarestigen 34 i Upplands Väsby och Sollentuna är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 64 500 kronor. Huset är 132 kvadratmeter stort och byggdes 2005. Ägarbytet blev klart i mars och priset blev 8 500 000 kronor. 8. 8,3 miljoner, Sollentuna Nu har huset på Skördevägen 3A i Upplands Väsby och Sollentuna fått nya ägare. Huset byggdes 1949 och har en boyta på 126 kvadratmeter. 66 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 8 300 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. 7. 8,1 miljoner, Sollentuna Minkvägen 17 i Upplands Väsby och Sollentuna såldes i veckan och köpesumman blev 8 100 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 68 000 kronor. Byggår för huset är 1977 och boarean är 119 kvadratmeter. 6. 8,3 miljoner, Sollentuna Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Klasrovägen 26D i Upplands Väsby och Sollentuna. Kvadratmeterpriset slutade på 69 500 kronor. Priset blev 8 250 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i januari. Byggår för huset är 1939 och boarean är 119 kvadratmeter. 5. 11,6 miljoner, Sollentuna Fastigheten på Kummelbyvägen 31B i Upplands Väsby och Sollentuna har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 11 550 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 4. 10,9 miljoner, Sollentuna Fastigheten på adressen Tors Backe 5 i Upplands Väsby och Sollentuna har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 76 000 kronor. Huset byggdes 1929 och har en boyta på 143 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 10,9 miljoner kronor. 3. 11,4 miljoner, Sollentuna Dianavägen 11 i Upplands Väsby och Sollentuna har fått nya ägare. Huset byggdes 1988 och har en boyta på 146 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 11 425 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 78 500 kronor. 2. 7,8 miljoner, Sollentuna I veckan blev det nya ägare till huset på Nobelvägen 8 i Upplands Väsby och Sollentuna. Per kvadratmeter blev priset 84 500 kronor. Huset är 93 kvadratmeter stort och byggdes 1924. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 7 840 000 kronor. 1. 14 miljoner, Sollentuna Den 164 kvadratmeter stora villan på Brunkebergsåsen 32B i Upplands Väsby och Sollentuna har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 14 000 000 kronor, 85 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1923.