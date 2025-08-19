Äldre varnas här – betala inte "fakturan"

Seniorer i en småländsk kommun varnas sedan bedragare varit i farten och utgett sig för att komma från hemtjänsten.

I våras såg polisen ett positivt trendbrott när det kommer till bedrägerier. Brottsvinsterna från dessa hade nämligen minskat för första gången 2020 – något man bland annat tillskrev det arbete man bedrivit för att försvåra för bedragarna.

Men trots detta har bedrägerivarningarna, från allt från myndigheter till företag, avlöst varandra på sistone. Och nu går en svensk kommun ut och varnar äldre för att bedragare är i farten.

Bedragare påstår sig komma från hemtjänsten

Det är Tingsryds kommun som gått ut med en bedrägerivarning sedan en äldre kvinna blivit uppringd av en man som påstod sig representera hemtjänsten – men så var inte fallet.

– Mannen hävdade att kvinnan hade en obetald faktura till kommunen och föreslog att hon kunde betala direkt till honom, berättar Anette Gustavsson, verksamhetschef inom äldreomsorgen i kommunen, för P4 Kronoberg och konstaterar vidare:

– De ringer inte upp omsorgstagare innan besök om det inte är överenskommet i förväg.

Foto: Mickan Mörk/TT

"Lägg på om du är osäker"

Om man anar oråd när man kontaktas av någon som påstår sig komma från hemtjänsten finns det flera saker man kan göra, enligt Anette Gustavsson.