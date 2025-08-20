Regeln för hundägare slopas i dag – det gäller från 20 augusti

Från och med i dag, den 20 augusti, slutar regeln om "koppeltvång" att gälla i Sverige. Vad gäller istället? Nyheter24 reder ut.

Under perioden 1 mars till 20 augusti måste ägare hålla sina hund under extra stor uppsikt när de är ute i naturen.

Mellan dessa datum får man nämligen inte låta hunden springa lös. Syftet är att skydda vilda djur under perioden de får sina ungar, och gäller i såväl skog som i större parker.

I folkmun kallas detta för "koppeltvång", men Naturvårdsverket betonar att den termen inte förekommer i lagtexten egentligen:

"Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller är instängda", skriver de på sin hemsida.

Då kan hundägare bli ersättningsskyldiga

De enda hundarna som får springa lösa mellan 1 mars och 20 augusti är de som är "extremt väldresserade".

"I praktiken ska hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du som hundägare behöver ha samma kontroll över din hund som om ett motsvarade osynligt koppel", skriver Naturvårdsverket.

Hundar som driver eller förföljer vilt utanför tidsperioden för organiserad jakt kan komma att omhändertas av jakträttshavare. Anträffas ingen ägare kan hunden lämnas över till Länsstyrelsen.

Du som ägare kan även komma att bli ersättningsskyldig:

"Du som hundägare eller innehavare är ersättningsskyldig för skador som din hund orsakar, även om du själv inte vållat skadan", skriver Länsstyrelsen i ett informationsblad på deras hemsida.

Koppeltvång - det gäller övriga delar av året

Även om koppeltvånget bara gäller 1 mars till 20 augusti så betyder inte det att hundar får bete sig hur som helst under övriga månader på året.

Att hindra din hund från att störa vilja djur är ett ansvar som löper året om:

"Det innebär att din hund får vara lös så länge du kan se den, förutsatt att du kan stoppa hunden eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur", skriver Naturvårdsverket.