Nyheter24
Annons
Livsstil /Husdjur /Hund

Regeln för hundägare slopas i dag – det gäller från 20 augusti

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 21:00
Regeln slutade gälla onsdagen 20 augusti. Foto: Janerik Henriksson/TT & Anders Wiklund/TT

Från och med i dag, den 20 augusti, slutar regeln om "koppeltvång" att gälla i Sverige. Vad gäller istället? Nyheter24 reder ut.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Ämne:

Hund

Under perioden 1 mars till 20 augusti måste ägare hålla sina hund under extra stor uppsikt när de är ute i naturen. 

Mellan dessa datum får man nämligen inte låta hunden springa lös. Syftet är att skydda vilda djur under perioden de får sina ungar, och gäller i såväl skog som i större parker.

I folkmun kallas detta för "koppeltvång", men Naturvårdsverket betonar att den termen inte förekommer i lagtexten egentligen:

"Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller är instängda", skriver de på sin hemsida.

LÄS MER: Hundägare? Vanliga misstaget kan kosta dig 800 kronor

Annons

Då kan hundägare bli ersättningsskyldiga

De enda hundarna som får springa lösa mellan 1 mars och 20 augusti är de som är "extremt väldresserade".

"I praktiken ska hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du som hundägare behöver ha samma kontroll över din hund som om ett motsvarade osynligt koppel", skriver Naturvårdsverket

Hundar som driver eller förföljer vilt utanför tidsperioden för organiserad jakt kan komma att omhändertas av jakträttshavare. Anträffas ingen ägare kan hunden lämnas över till Länsstyrelsen. 

Du som ägare kan även komma att bli ersättningsskyldig:

Annons

"Du som hundägare eller innehavare är ersättningsskyldig för skador som din hund orsakar, även om du själv inte vållat skadan", skriver Länsstyrelsen i ett informationsblad på deras hemsida.

LÄS MER: Varning till alla hundägare – då ska du kontakta veterinär

Koppeltvång - det gäller övriga delar av året

Även om koppeltvånget bara gäller 1 mars till 20 augusti så betyder inte det att hundar får bete sig hur som helst under övriga månader på året.

Att hindra din hund från att störa vilja djur är ett ansvar som löper året om:

"Det innebär att din hund får vara lös så länge du kan se den, förutsatt att du kan stoppa hunden eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur", skriver Naturvårdsverket. 

Om du inte har kontroll på din hund ska den gå i koppel eller lina under hela året. 

LÄS MER: Nya regler för kattägare – böter föreslås

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:00
Livsstil
/ Husdjur

Regeln för hundägare slopas i dag – det gäller från 20 augusti

Lördag
11:00
Livsstil

Varning till hundägare: Se upp för platserna i sommar

Fredag
21:30
Livsstil
/ Husdjur

Rökte för mycket – riskerar böter på 2 000 kronor

Fredag
11:00
Livsstil
/ Husdjur

Populäraste hundnamnen 2025 – är din jyckes med på listan?

Fredag
19:30
Livsstil

Studien visar: Nu kan du prata med din katt

Torsdag
16:30
Nyheter
/ Inrikes

Djurägare varnas: Bara en tugga kan vara livsfarligt

Söndag
11:30
Livsstil
/ Husdjur

Varningen: Dödlig hundsjukdom sprids – så skyddar du din hund

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons