Europas dolda semesterparadis

Historiska städer och långa stränder – utan trängsel

Landets huvudstad, Sofia, är just nu en av Europas billigaste storstäder – bara Albanien slår stadens prisnivå. I staden finns storslagen arkitektur, gamla kyrkor och flertalet museum från den forna kommunisttiden. Ofta är de dessutom gratis och erbjuds med lokala guideturer där du själv betalar vad du vill.

Förutom huvudstaden finns även några av Europas äldsta städer i just Bulgarien. Här hittar du kullerstensgator, romerska teatrar och bysantiska ruiner. Än så länge är städerna inte fyllda med turister, vilket gör att priserna är mer anpassade efter lokalbefolkningen.

Prisvänlig vildmark

Under vintern finns det enligt Dagens Ps skidorter som kan konkurrera med Alpernas backar, men till halva priset. Ett glas lokal öl kostar under 30 kronor, en bra middag går sällan över 120 kronor och du kan boka ett dubbelrum på ett hotell för under tusen kronor.