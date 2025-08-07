Nyheter24
Böter på 2 380 000 kronor – efter ett "oskyldigt" skämt

Publicerad: 7 aug. 2025, kl. 20:00
Foto: Janerik Henriksson/TT & Jonas Ekströmer/TT

För turisterna var det bara ett skämt och nu tvingas de betala miljonböter. Vad var det egentligen som hände?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Böter, Spanien

Det som började som ett oskyldigt semesterspratt fick snabbt en tråkig vändning. På de soliga gatorna i en av Europas mest populära turistdestinationer lockar färgstarka festivaler och spektakulära utsikter – många skapar minnen och filmar dem.

Men när en turist valde att ta skämtet till nya höjder, bokstavligen talat, väntade något helt annat än likes på Instagram. 

Böter på 2 380 000 kronor

En brittisk turist står inför dryga böter på motsvarande över 2,3 miljoner kronor efter att ha flugit en drönare utan tillstånd under den religiösa festivalen Virgen del Carmen i Puerto de la Cruz, som ligger på Teneriffa, rapporterar norska Din Side. 

Händelsen ägde rum den 15 juli, mitt under festivalens höjdpunkt, där tusentals människor samlats längs kusten för att delta i hyllningen till sjömännens helgon.  

Turisten, som enligt spansk polis flög drönaren över folksamlingarna, saknade både nödvändig tillstånd och försäkring – något som krävs enligt spanska lagar för all typ av drönaranvändning i offentliga sammanhang. 

Polisen kunde snabbt spåra drönaren till ett hotell i en annan del av staden, där den brittiska medborgaren bodde.

Gör du så här? Tänk om

Drönaren flög över festivalområdet, vilket myndigheterna noterade. Efter att ha beslagtagit den kallades turisten in till förhör. 

Det var där det blev tydligt. Han saknade inte bara licens – han kände inte till att drönarflygning är strikt reglerad i Spanien

Vad som möjligen var tänkt som en rolig video riskerar nu att kosta honom drygt 175 000 brittiska pund. Ärendet har överlämnats till Spaniens flygmyndighet AESA, som nu hanterar processen, enligt Din Side. 

Så nästa gång du vill fånga semesterbilderna från ovan – tänk ett varv till. Reglerna kring drönare kan variera rejält i andra länder jämfört med Sveriges. 

