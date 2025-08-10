SAS-flygvärdinna slår larm: Ni måste sluta med detta – genast

SAS-flygvärdinnan Emilie Pedersen Jacobsen höjer en varningens finger. Det här måste passagerare sluta med – helst igår.

Du har jäktat hela morgonen och ska äntligen iväg på lite välförtjänt semester. Då är det lätt hänt att du lutar dig tillbaka så fort du satt dig ner i flygplanssätet.

Men tänk efter – slappna inte av för snabbt.

Enligt SAS-flygvärdinnan Emilie Pedersen Jacobsen är just det här fenomenet vanligt, och det stressar henne som är ansvarig för säkerheten när flygplanet är i luften.

Anledningen? Många passagerare missar den högst nödvändiga säkerhetsgenomgången.

Annons

Foto: Janerik Henriksson/TT

"Gör det inte för skojs skull"

Enligt Pedersen Jacobsen är det vanligt att passagerare sätter på sig hörlurar inför att kabinpersonalen ska gå igenom säkerheten. Andra pratar högt med varandra, bläddrar i en tidning eller tittar på film.

– Vi gör det inte för skojs skull, säger hon till Din Side.

Om en akut situation skulle uppstå när flyget är uppe i luften kan det faktum att passagerarna har koll på rutinerna spela en avgörande roll.

– Vi vill att passagerarna också ska ha sett demonstrationen så ofta att de vet vad de ska göra – utan att tänka, säger Pedersen Jacobsen till Din Side.