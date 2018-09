Så mycket har partiledarna förändrats – känner du igen alla?

I dessa dagar av politiskt kaos och låsta lägen kan det vara bra att komma ihåg att alla partiledare faktiskt varit unga och oförstörda en gång i tiden. Känner du igen alla?

Gustav Fridolin

Kanske ingen chock att "Friddo" en gång i tiden var en finnig tonåring. Men vem sa åt honom att ta på sig de där... byxorna? Kjolen? Vad är det där?

Bilden är tagen i augusti år 2000 och föreställer dåtidens ungdomsförbundstoppar. Är du uppmärksam ser du att det är Moderaternas nuvarande partisekreterare Gunnar Strömmer längst bak, och till höger syns näringsminister Mikael Damberg. Mellan Fridolin och Strömmer syns Birgitta Ohlsson, som för ett par år sen utmanade Jan Björklund om posten som partiledare för Liberalerna.

(Anders Wiklund/TT)

Jan Björklund

Och Björklund då, har han också varit ung? Jajjamensan! Så här såg han ut 1997 när han var toppolitiker i Stockholm!

(Tobias Röstlund/TT)

Jimmie Åkesson

Åkesson har pysslat med politik hela sitt vuxna liv, och redan 1998 var han med i lokal-tv, då som ung lovande kommunpolitiker. Sju år senare skulle han bli partiledare och 2010 tog han in SD i riksdagen. Men för 20 år sen var han en bara en liten 19-åring med ring i örat.

(TV4Sydost)

Jonas Sjöstedt

Många tycker att Jonas Sjöstedt ser trevlig ut. Men kolla bara på det här lilla charmtrollet från 1999!

(Claudio Bresciani/TT)

Annie Lööf

Det fanns en tid då Centerledaren körde tuffa jackor och modig lugg. Det känns som att det inte är så länge sen, men bilden är faktiskt tagen för tio år sen, 2008 – då hette hon Annie Johansson och krigade mot den omstridda FRA-lagen.

(Anders Wiklund /TT)

Ebba Busch Thor

Innan EBT blev en rikspolitiker och riksdagsledamot av rang var hon ung och arg ungdomspolitiker. Här är en 23-årig Ebba Busch i ungdomsdebatt.

(Claudio Bresciani/TT)

Ulf Kristersson

En del personer förändras väldigt mycket, andra förändras lite genom åren. Uffe ser... exakt likadan ut som han gjorde 1999.

(Ola Torkelsson/TT)

Stefan Löfven

Så till listans äldsta bild! En 14-årig Stefan Löfven har the time of his life på ett SSU-läger. Då visste han inte att han nästan 50-år senare skulle bli avsatt som statsminister av riksdagen.