Will Smith bryter tystnaden efter örfilen på Oscarsgalan

Under årets Oscargala skakades både publiken och tittarna i tv-sofforna när Will Smith, efter ett skämt från prisutdelaren Chris Rock, gick upp på scenen och utdelade en ordentlig örfil. Många trodde till en början att det hela var ett skådespeleri.



Skämtet innehöll en referens om Smiths fru Jada Pinkett Smith, som är sjuk i alopecia som orsakar håravfall, skulle plats i en uppföljare till filmen"GI Jane". I filmen vars huvudroll spelas av Demi Moore, är en kvinnlig officer med rakat huvud.

Efter örfilen sade Chris Rock:

– Will Smith spöade just skiten ur mig, varpå Will Smith skrek:

– Ta inte min frus namn i din jävla mun.

Nu, månader efter, har även Chris Rock öppnat upp sig om hans känslor efter händelsen, vilket Nyheter24 tidigare skrivit om.



Will Smith: "Jag vill säga till dig, Chris"

I ett Instagram-inlägg riktar sig nu Will Smith till Chris Rock.





