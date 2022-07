Chris Rocks nya drag efter Will Smith skandalen: "Döpte fåret till Will"

Chris Rock har varit tystlåten om det som inträffade på Oscarsgalan. Ögonblicket då Will Smith delade ut en örfil, efter ett skämt från Chris Rock, spreds som en löpeld över hela världen. Nu har Chris berättat om händelsen under en stand-up show på Madison Square Garden.

Incidenten som utspelade sig på den stora kändisgalan handlar om det skämt Chris Rock drog från scenen, om Jade Pinkett Smiths korta frisyr. Det fick hennes man, Will Smith, minst sagt att bli ursinnig.

Från scenen sa då Chris rock:

– Will Smith spöade just skiten ur mig, varpå Will Smith skrek inför en chockad miljonpublik:

– Ta inte min frus namn i din jävla mun.

Det var faktumet att Jada Pinkett Smith lider av alopecia, som orsakar håravfall, som fick Will Smith att ilskna till.

Chris Rock hade med sig ett får på scen

Under sitt framträdande på Madison Square Garden i New York, under lördagen, sa Chris Rock:

– Ja, den där skiten gjorde ont. Herrejävlar, men jag skakade av mig den där skiten och gick till jobbet nästa dag.

– Alla som säger att ord gör ont har aldrig blivit slagen i ansiktet.

På söndagen, under en show i New Jersey, sa han från scenen:



– Jag är inte ett offer, jag är en motherfucker. Jag går inte till sjukhuset för att jag skurit mig på ett papper.

Förutom sitt uttalande hade han även ett får på scenen som han passade på att döpa till Will Smith.