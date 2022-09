E-Types avslöjande: "Därför har jag så långt hår"

Artisten Martin "E-Type" Erikson, 57, är känd för sina superhits som "This is the way", "Life", "Here I go again" och "Angels crying". Den senaste tiden har Martin blivit omskriven för sin relation med Melinda Jacobs, 38, som han väntar sitt första barn med – mer om det kan du läsa här.

Nästan lika känd som Martin är för sin otroliga musik är han för sitt avundsvärda hårsvall. När E-Type gästade "Mitt kök" år 2015 så fick han håret mätt. Då var det 71 centimeter långt.

– Jag har nog aldrig haft kort hår, sa E-Type i programmet.

Martin E-Type Erikson tar hand om sitt hårsvall. Bildkälla: Stella Pictures.

Så sköter E-Type sitt långa hår

Han passade då även på att dela med sig av sina frisyrknep som bestod av att max tvätta håret var tredje dag. E-Type är även ett fan av balsam, och det låter han sitta i 20 minuter. Gråa hår färgar han över på salong.

Sedan E-Type fick håret mätt i "Mitt kök" så har inte mycket hänt på frisyrfronten. Till skillnad från till exempel artisten Magnus Uggla som nyligen klippte av sig sina signaturlockar så har E-Types långa hår fått hänga kvar.

E-Types hår var 71 centimeter långt år 2015. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

Därför har E-Type så långt hår

Men hur kommer det sig att E-Type har så långt hår? Det berättar han mer om i flickvännen Melinda Jacobs podd "Familjärt" som hon har tillsammans med vännerna John och Johan Valencia.

I podden får Martin frågan om han har haft någon stor idol i livet.

– Ja, oja! Det som formade mig, det som gör att jag fortfarande är långhårig. Det är Sweet och Kiss såklart. Sweet och Brian Connelly som var sångare där var min stora idol. Och Bob Marley. Jag har haft många idoler, men inte så att man blir galen, berättar E-Type i podden.