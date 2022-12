Antonija Mandir uppraggad på flygplats: "Livrädd..."

På Instagram har vi fått ta del av drömmiga bilder och filmer från Antonija Mandirs resa till Zanzibar, Tanzania.

Antonija Mandirs resa till Zanzibar

Ja, det har varit en drös med bikini, mat och vita stränder-bilder som präglat Antonijas flöde senaste dagarna.

Man raggade upp Antonija på flygplats: "Vem är du?"

Nu har Antonija landat på svensk mark igen. Men Zanzibar bjöd på en sista överraskning – nämligen ett rätt speciellt raggningsförsök.

Det var på sin Instagram story som Antonija skrev att hon hade fått en airdrop-förfrågan från en okänd kille:

"Fick precis en airdrop förfrågan av en random, och kunde inte låta bli att se vad. Hade typ inte kunnat sova och undrat i resten av mitt liv"

Så Antonija tog, efter några om och men, emot förfrågningen:

"Detta fick man. Kunde vart värre, typ en dickpic, vart livrädd haha. Undra hur många han skickade den till! Som att man ska vända sig om och börja leta och bara "Åh vem är du mystiska man"..."

Så vad var det på bilden Antoija fick? Jo, det var en text mot en svart bakgrund, och texten löd "I think you are cute". Så någon tyckte helt enkelt att var Antonija söt, och ville få det sagt.

Rätt gulligt ju?

Antonija Mandir öppen med sitt kärleksliv

Antonija är öppen med sitt kärleksliv på sina kanaler. Just för tillfället dejtar hon, något som hon låter sina följare vara med på.

Men dejtar hon någon speciell? Det verkar finnas någon som Antonija fastnat för lite extra.

Hon har tidigare varit tillsammans med realityprofilerna Oliver Hunt och Jack Stengel-Dahl.

Oliver och Antonija gjorde slut i början av sommaren.

Jack och Antonija var ett par 2017 fram till 2020 när de gick skilda vägar.