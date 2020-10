Antonija Mandir och Jack Stengel-Dahl har gjort slut

Antonija Mandir, 24, och Jack Stengel-Dahl, 24, träffades under inspelningen av "Ex On The Beach" 2017. De flyttade nyligen till en ny lägenhet ihop och har delat med sig av sitt gemensamma liv i tre år på både YouTube och Instagram.

Nu berättar både Antonija och Jack på Instagram att de valt att göra slut.

"Ibland blir det inte som man tänkt sig", skriver Antonija.

Antonija och Mandir har gått skilda vägar efter tre år tillsammans. Bildkälla: Instagram.



Har inte haft det bra på senaste

Antonija ber sina följare att visa respekt och inte ställa frågor, då hon behöver tid för att läka.

"Det har inte varit lätt att komma fram till detta beslut, men det var ett beslut jag var tvungen att ta", förklarar hon i inlägget.

Även Jack publicerade en bild på de båda med en känslosam text till.

Han skriver att han och Antonija inte haft det så bra på senaste tiden, vilket han tror kan ha märkts. Jack förklarar att de har kämpat för att försöka få förhållandet att funka, men att de insett att man ibland behöver gå skilda vägar för att må bra.

"Jag önskar Antonija allt livet har att ge och vet att hon kommer göra någon till världens lyckligaste person en vacker dag men för oss så är det slut här", avslutar han.

Jack önskar Antonija all lycka i livet. Bildkälla: Instagram.



Stöttas av vänner och följare

Nu stöttas både Antonija och Jack av andra influencers, artister, vänner och följare. Det blir överösta med kärlek och hundratals hjärtan.

"Det ordnar sig Jack♥️", skriver Victor Leksell.



"Finns för dig! ❤️" skriver Antonia "Anty" Johnson.