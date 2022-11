Antonija Mandir uppsökt av stalkers i sitt hem: "Jag kommer polisanmäla"

Influencerprofilen Antonija Mandir, 27, slog igenom i "Ex on the beach" 2017, men sedan dess har hon sadlat om och lämnat dokuvärlden bakom sig.

Idag har hon över 330 000 följare på Instagram, och på Youtube har hon nästan 350 000 prenumeranter. Där uppdaterar hon sina fans med vloggar som minst sagt engagerar fansen.

Antonija var med i "Svenska powerkvinnor" tillsammans med bland andra Camilla Läckberg och Laila Bagge. Nu är hon aktuell i underhållningsprogrammet "Mullvaden" på Discovery.

Antonija Mandir var en av profilerna i "Svenska powerkvinnor". Bildkälla: Stella Pictures.

Så mycket pengar tjänar Antonija Mandir

Rent ekonomiskt går det strålande för Antonija. Under taxeringsåret 2021 drog Antonija in över en miljon kronor, eller 1 040719 om vi ska vara exakta. Det ger en månadslön på 86 726 kronor.

Utöver det är Antonija verksam i flera bolag. Antonija Mandir AB har tillgångar på över 4 miljoner kronor, och Mandir Media AB sitter på 8 miljoner kronor i tillgångar.

Antonija Mandir har tillgångar på flera miljoner. Bildkälla: Stella Pictures.

Antonija Mandir var ihop med Oliver Hunt

Antonijas kärleksliv har ofta blivit omskrivet, och hon var tidigare tillsammans med Jack Stengel Dahl. Därefter hade hon ett uppmärksammat förhållande med Oliver Hunt.

Efter uppbrottet från Hunt sågs Antonija dejta Alice Stenlöfs ex-pojkvän Philip Wong, men det tycktes rinna ut i sanden.

Antonija Mandir och Oliver Hunt under tiden de var ett par. Bildkälla: Stella Pictures.

Antonija Mandir utsatt för stalkers

Trots det guldkantade och glamourösa liv Antonija Mandir lever så råkade hon ut för något oerhört läskigt tidigare i veckan. Precis som många andra kända svenskar så har Antonija nu blivit utsatt för stalkers.

På sin Instagram Story delade Antonija med sig av en bild på två personer som stod utanför hennes lägenhetsdörr. De hade sparkat på dörren och ryckt i dörrhandtaget.

"Ni som sparkade på min dörr och drog i handtaget idag, jag har er på bild och video och kommer polisanmäla alla. Låt mig vara i fred", skrev Antonija till bilden.

Antonija Mandir fotograferade de två personerna utanför hennes dörr. Bildkälla: Instagram/antonijamandir

