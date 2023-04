Gizem Erdogans bebislycka – är gravid: "Ser fram emot sommaren"

Under Elle-galan avslöjade Gizem att hon är gravid. Foto: Christine Olsson/Claudio Bresciani / TT

Under Elle-galan delade Gizem Erdogan med sig av den glada nyheten att hon är gravid. Hon visade stolt upp sin gravidmage under galans modevisning.

– Livet är just nu väldigt bra, sa Gizem till Elle.