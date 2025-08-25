Nyheter24
Nöje /Kändisar /Måns Zelmerlöw

Ciaras nya tatuering – en pik till Måns Zelmerlöw

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 07:28
Uppdaterad: 25 aug. 2025, kl. 07:38
Ciara Janson
Ciara har en ny tatuering. Foto: Claudio Bresciani/TT/Instagram

Många har missat Ciara Jansons nya tatuering.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Ämnen:

Måns Zelmerlöw, Ciara Janson Zelmerlöw

Det är få som undgått den blodiga skilsmässan mellan Ciara Janson och Måns Zelmerlöw

Det var i mars 2025 som Ciara skrev ut ett instagram-meddelande till allmänheten där hon anklagade Måns för en rad olika saker, bland annat droganvändning och för att han ska ha varit våldsam. Efter bara ett dygn togs inlägget ned och byttes ut mot en bild med endast odet "Tystad". 

Måns nekade till anklagelserna till att han skulle ha varit våldsam men erkände under rättegången att han brukar droger. 

LÄS MER: Ciaras skarpa svar på övergrepps-frågan om sönerna

– Jag har varit emot droger hela mitt liv men för två år sedan dök det upp i turnébussen. Alla andra gjorde det. Det är så vanligt i min bransch, så det blev svårt att inte testa. Trots att jag vet att jag har en beroendepersonlighet, sa han i en intervju med Göteborgs-Posten.

Efter att dom fastslagits så kommer Ciara att få ta med sig barnen till England och Måns frias från misstankar om våld i hemmet i brist på bevis. Någonting Ciara valde att kommentera på Instagram. 

Ciaras svar. Bildkälla: iamciara/Instagram

Ciaras nya tatuering – pik mot Måns Zelmerlöw

Ciara har sedan tidigare en en tatuering. I samband med att hon deltog i Let's dance gjorde hon och danspartnern Martin Jonsson en tatuering för att föreviga sin resa i Let's Dance. 

Motivet blev en sax då paret inte tog sig vidare i Let's dance. 

När Expressen träffade Måns Zelmerlöw inför Melodifestivalen 2025 gav han ett syrligt svar på det hela och påpekade att han inte ens visste att tatueringen var gjord. 

– Vi hade sagt att det inte skulle vara några mer tatueringar, så chockad, det blev jag. 

Han sa sedan att han inte hade sett tatueringen.

– Jag har inte bett henne dra upp ärmen. Jag är inte helt förespråkare för det här med tatueringar. Jag har inte ens tittat på den faktiskt.

Men nu när Ciara mer än någonsin kan göra vad hon vill så har hon helt enkelt passat på att göra en till. 

Ciara Janson tatuering
Ciara Jansons nya tatuering. Bildkälla: iamciara/Instagram

Och texten – den lyder: "The four of us", vilket syftar på henne och hennes tre söner. 

