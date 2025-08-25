Många har missat Ciara Jansons nya tatuering.

Det är få som undgått den blodiga skilsmässan mellan Ciara Janson och Måns Zelmerlöw.

Det var i mars 2025 som Ciara skrev ut ett instagram-meddelande till allmänheten där hon anklagade Måns för en rad olika saker, bland annat droganvändning och för att han ska ha varit våldsam. Efter bara ett dygn togs inlägget ned och byttes ut mot en bild med endast odet "Tystad".

Måns nekade till anklagelserna till att han skulle ha varit våldsam men erkände under rättegången att han brukar droger.

– Jag har varit emot droger hela mitt liv men för två år sedan dök det upp i turnébussen. Alla andra gjorde det. Det är så vanligt i min bransch, så det blev svårt att inte testa. Trots att jag vet att jag har en beroendepersonlighet, sa han i en intervju med Göteborgs-Posten.

Efter att dom fastslagits så kommer Ciara att få ta med sig barnen till England och Måns frias från misstankar om våld i hemmet i brist på bevis. Någonting Ciara valde att kommentera på Instagram.

Ciaras svar. Bildkälla: iamciara/Instagram

Ciaras nya tatuering – pik mot Måns Zelmerlöw

Ciara har sedan tidigare en en tatuering. I samband med att hon deltog i Let's dance gjorde hon och danspartnern Martin Jonsson en tatuering för att föreviga sin resa i Let's Dance.

Motivet blev en sax då paret inte tog sig vidare i Let's dance.

När Expressen träffade Måns Zelmerlöw inför Melodifestivalen 2025 gav han ett syrligt svar på det hela och påpekade att han inte ens visste att tatueringen var gjord.

– Vi hade sagt att det inte skulle vara några mer tatueringar, så chockad, det blev jag.

Han sa sedan att han inte hade sett tatueringen.

– Jag har inte bett henne dra upp ärmen. Jag är inte helt förespråkare för det här med tatueringar. Jag har inte ens tittat på den faktiskt.

Men nu när Ciara mer än någonsin kan göra vad hon vill så har hon helt enkelt passat på att göra en till.

Ciara Jansons nya tatuering. Bildkälla: iamciara/Instagram