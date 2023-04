Följarna rasar över Åsa Ingrossos avslöjande: "Recept för utbrändhet"

2012 träffades Emilio Ingrosso och Åsa Ingrosso varandra och har sedan dess varit ett par. Åsa och Emilio gifte sig 2015 och har tillsammans 8 restauranger i både Sverige och i Spanien.

Utöver detta arbetar Åsa som influencer på sociala medier. Att paret har mycket att stå i är klart och tydligt.

För tillfället är paret lokaliserat i Spanien för att öppna upp sina restauranger inför sommaren, något som minst sagt verkar vara tidskrävande. I ett Instagraminlägg berättar Åsa att hon blev inspirerad av Marc Wahlbergs dagliga rutin och ville dela med sig med sina följare om sin.

Åsa Ingrossos dagliga rutin chockar följarna

I inlägget berättar hon om sitt dagliga schema och under vilken tidsram alla måsten görs under. Från 07:30 till 03:00 är Åsa igång under dagen.

"07.30- Vaknar, ligger kvar i sängen, svarar på mail och medd på sociala medier. Mitt eget och restaurangernas. Letar bilder, förbereder inlägg."

"02.45- Scrollar telefonen. En sista check på mail och meddelanden. 03.00- Somnar."

Den dagliga rutinen får följarna att bli chockade då Åsas sömn blir, enligt schemat, enbart 4 timmar 30 minuter. Flera följare ifrågasätter detta.

Flera följare reagerar på Åsas sömnschema. Bildkälla: asaingrosso/Instagram

När Åsa svarar på kommentarerna om henne sömn förklarar hon att hon har jättemycket problem med sömnen och har testat olika sömnpreparat.

Åsa håller med om att det är på tok för lite sömn. asaingrosso/Instagram

Dessutom är det flera följare som påpekar att det är en liten mängd mat som Åsa äter per dag. I inlägget beskriver Åsa måltiderna som få och små.

"14.00- Första målet mat/lunch. Möter Emilio och myser i solen med vovvarna."

"21.00- Äter en lätt ”middag”."

En följare reagerade på detta och påpekade att var lite mat på schemat, vilket Åsa höll med om.

Åsa Ingrosso medger att hon äter för lite på en dag. Bildkälla: asaingrosso/TV4

Vad tycker du om Åsas dagliga rutin? Är den hållbar?