Camilla Läckberg lanserar badkläder – kunderna rasar: "Gör om, gör rätt"

Camilla Läckberg, 48, är en av Sveriges mest framgångsrika författare. Hennes serie "Strandhotellet" på Viaplay må ha hånats av recensenter, men det blev minst sagt en riktig tittarsuccé, och serien är redan förnyad för en andra säsong.

Utöver det så stod det nyligen klart att Camillas roman "En bur av guld" ska bli omvandlas till en brittisk tv-serie för en global publik.

Camilla Läckberg. Bildkälla: Stella Pictures.

På Instagram har Camilla över 300 000 följare, och hon engagerar ofta med sina inlägg där hon kan skriva om allt från familjeliv, karriär och dagsaktuella ämnen. I mitten av december delade Camilla Läckberg ett inlägg där hon berättade mer ingående om varför hennes make Simon Sköld inte får lägga ut bilder på henne.

Simon Sköld och Camilla Läckberg. Bildkälla: Stella Pictures.

"Min skamliga bekännelse är att jag bett honom inte lägga upp bilder på mig. Gick upp i vikt en del för ca 2-3 år sen pga en extremt stressande situation som tangerade både jobb och privat. Och mat har alltid varit min flykt och min tröst när något tär", skrev hon i sitt hyllade inlägg där följarna uppskattade hennes ärlighet, och att hon lyfte ett tufft ämne.

Camilla Läckberg lanserar badkläder

Under tisdagen avslöjade Camilla Läckberg något hon jobbat med under en tid. Och det är inte en ny bok. Istället ger sig Camilla Läckberg in i en något ny nisch – hon släpper nämligen en kollektion av badkläder.



Camilla Läckberg. Bildkälla: Stella Pictures.

"Jag har varit med i hela processen, från val av design, material och form mm. Badkläderna har skön stretch som omfamnar kurvorna och som ni ser på bilderna sitter modellerna fint på olika kroppstyper, vilket var en viktig punkt för mig", skrev Camilla Läckberg i ett inlägg där hon visade en serie bilder på modeller i badkläderna.

Kunderna rasar i Camilla Läckbergs kommentarsfältet

Flera var det som hyllade badkläderna, men väldigt många besvikna röster höjdes i hennes kommentarsfält – detta då de menade att kurviga modeller lyste med sin frånvaro.

Några reaktioner lyder:

"Hade gärna sett fler kroppstyper, exempelvis hur den sitter på en tjock person"

"Jag hoppas verkligen det har blivit en tankevurpa här. Alla kvinnor på bilderna är normala i kroppen, ingen är direkt kurvig. Hade önskat så att fler kroppstyper fått vara med."

"Vart kan jag se de olika modellerna på olika kroppstyp? Ser inga här med häng mage efter 6 graviditeter olika form på brösten etc...."

"Det var inte så många olika kroppstyper, mest smala tycker jag. De skulle vinna mycket på att även ha kurviga, kraftiga modeller."

Camilla Läckberg svarar på kritiken

Camilla Läckberg svarade på en av kommentarerna och skrev att det "finns fler bilder på hemsidan", något som flera av kunderna skriver att de inte hittat.

"Var på hemsidan? Letar", svarade en person