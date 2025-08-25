Nyheter24
Nöje /Kändisar /Måns Zelmerlöw

Måns Zelmerlöw stöttas av Pernilla Wahlgren: "Mitt hjärta.."

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 13:45
Uppdaterad: 25 aug. 2025, kl. 14:48
Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren
Måns Zelmerlöw får stöd från Pernilla Wahlgren under den tuffa tiden. Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild, Jessica Gow/TT Bild, Anders Wiklund/TT Bild

Under den svåra tiden så möter Måns Zelmerlöw stöd från känt – men kanske lite oväntat – håll.

Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Måns Zelmerlöw, Pernilla Wahlgren

Måns Zelmerlöw, 39, och hans tidigare fru Ciara Janson, 38, befinner sig bägge i sorg. Under våren har det tidigare paret genomgått en uppslitande och tuff skilsmässa som har uppmärksammats i media. Ciara har anklagat Måns för att använda droger och vara våldsam, och Måns gick ut och bekräftade i en intervju med Göteborgs-Posten att han tagit kokain. Samtidigt har han alltid nekat till att ha varit våldsam.

Ciara Janson och Måns Zelmerlöw under lyckligare dagar. Bildkälla: Stella Pictures.

Ciara anmälde även Måns för relationsvåld, men utredningen lades ner.

Ciara fick däremot rätt i vårdnadstvisten om barnen och familjen befinner sig nu i England. Måns har under sommaren ägnat sig åt sitt café i Båstad där han också har uppträtt – både genom att sjunga, men han har även dj:at. 

LÄS MER: Måns Zelmerlöw hånas för videon från nya jobbet

Stora förlusten för Måns Zelmerlöw och Ciara Janson 

Utöver skilsmässan och vårdnadstvisten så möts nu Måns och Ciara av ett nytt bakslag. När Måns tidigare var tillsammans med Azra Osmancevic så köpte paret labradoren Messi ihop. Efter uppbrottet från Azra så har Måns fortsatt ha Messi, som även fick en liten valp i form av Rafa som föddes 2017.

Under åren som Ciara och Måns var ett par så var både Messi och Rafa ett ständigt inslag på familjens sociala medier, och barnen har sett ut att avguda hundarna. Men nu skakas familjen av ett fruktansvärt besked. 

Måns och Ciara
Måns och Ciara med barn och de två hundarna Rafa och Messi. Bildkälla: Stella Pictures.

Hunden Messi har nämligen somnat in, och både Måns och Ciara är givetvis förkrossade.

På Instagram la Ciara ut en story där hon skrev om sorgen:

"Du var så älskad Messi. Flyg högt ängel".

Ciara
Ciara sörjer hunden Messi. Bildkälla: Instagram/iamciara

Även Måns har lagt ut ett inlägg om hunden.

"Du somnade in inatt. Älskar dig för alltid. Min Messi."

I kommentarsfältet möter Måns stöd från bland andra Pernilla Wahlgren som skriver:

"Åh beklagar av hela mitt hjärta…."

Även tennisproffset Jonas Björkman och reportern Benjamin Andrée skickar sina kondoleanser till Måns.

Måns och Pernilla har känt varandra i många år och jobbat ihop vid flera tillfällen. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

LÄS MER: Storbråk efter Pernilla Wahlgrens ord om Måns

