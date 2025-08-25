Vilka är instruktörerna i "Elitstyrkans hemligheter" och "Elitstyrkans hemligheter VIP"? Nyheter24 reder ut det du kan tänkas vilja veta om kvartetten, som består av "Pam", "Slam", "KP" och "Bella".

Baserat på det brittiska formatet "SAS: Who dares wins" tog "Elitstyrkans hemligheter" plats i tv-tablån år 2021. I TV4-programmet, som nu sänts i flera säsonger och som fått en "VIP"-version med kändisar, ställs deltagarna inför en rad psykiskt och fysiskt prövande utmaningar.

Johan "KP" Reispass, Anders "Slam" Eriksson, Petra "Pam" Malm och Jesper "Bella" Berlin. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Allt sker under ledning av de tidigare elitsoldaterna Petra "Pam" Malm, Anders "Slam" Eriksson, Jesper "Bella" Berlin och Johan "KP" Reispass, vilka alla har en minst sagt hård framtoning i programmet.

Men kanske är du nyfiken på vilka instruktörerna är privat? Nyheter24 har kikat närmare på kvartettens liv utanför "Elitstyrkans hemligheter".

Petra "Pam" Malm i Elitstyrkans hemligheter

Petra "Pam" Malm. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Mest känd bland instruktörerna i "Elitstyrkans hemligheter" är förmodligen Petra Malm, vars kodnamn är "Pam", men som direkt efter grundutbildningen gick under namnet "Paddan".

– Mitt kodnamn i början var "Paddan". Jag såg verkligen ut som en sköldpadda med min stora ryggsäck och mina två små korta ben. Jag var som en ninja turtle bakifrån, har Petra förklarat i P1 Dokumentär.



Hon är den första kvinnan att antas till det svenska militära specialförbandet SOG – kort för "Särskilda Operationsgruppen" – och har, enligt Sveriges Radio, haft högriskuppdrag på flera håll runt om i världen.

Petra, som enligt Expressen är bosatt i Arvidsjaur med maken William och dottern Ida, har både varit värd för "Sommar i P1" och programlett "Robinson" i TV4.

Jesper "Bella" Berlin i Elitstyrkans hemligheter

Jesper "Bella" Berlin. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Jesper "Bella" Berlin har i hela tre decennier varit verksam inom Försvarsmakten. Under fjorton av dessa år jobbade han vid SOG, enligt Talking Minds.

Jesper är bosatt i Sandviken med frun Lotta och har två barn vid namn Viggo och Sigge, uppger Arbetarbladet.

Anders "Slam" Eriksson i Elitstyrkans hemligheter

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Anders Eriksson, med kodnamnet "Slam", har precis som övriga "Elitstyrkans hemligheter"-instruktörer varit en del av SOG – en bana han kom in på tack vare en av programkollegorna.

– Jag jobbade inom försvarsmakten och det fanns en nyfikenhet på SOG. Sen var det faktiskt “Bella”, som också är med i "Elitstyrkans hemligheter", som tyckte att jag skulle söka. Och man går ju då igenom ungefär det man ser på tv. Det är verkligen ett litet nålsöga att ta sig igenom. Det är många sökanden, men bara en handfull som tar sig igenom hela vägen, har han berättat för Må Bra.

Numera är Anders verksam som instruktör inom röjdykardivisionen, bor i Stenungssund och har både fru och två barn.



Johan "KP" Reispass i Elitstyrkans hemligheter

Johan "KP" Reispass. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Johan Reispass, vars kodnamn är "KP", var under 17 års tid en del av specialförbanden. I SSG – kort för Särskilda skyddsgruppen som sedermera blev SOG – fick han bland annat i uppdrag att vara livvakt åt den svenske överbefälhavaren i samband med utlandsresor, enligt Officerstidningen.