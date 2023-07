Hyr stjärnmäklarens hus – priset är hissnande

Fredrik Eklund blev känd för den stora massan genom sitt medverkande i den amerikanska tv-serien "Million dollar listing", där tittare fick följa honom under hans karriär som fastighetsmäklare på Manhattan i New York. Förutom tv-succen driver han även mäklarfirman "Eklund Stockholm New York AB". Nu är han aktuell i SVT-hitten "Draknästet", i rollen som investerare.

Hyr ut lyxvillan i Beverly Hills

I dokusåpan "Million dollar listing" är vi vana att se Fredrik Eklund röra sig på Manhattan i New York, men faktum är att han år 2020 flyttade till den amerikanska västkusten, tillsammans med maken Derek Kaplan och parets gemensamma barn. Huset familjen flyttade in i hade vid tillfället en prislapp på 77 miljoner kronor.

Nu kan den som har pengar över hyra stjärnmäklarens hus i det exklusiva området Coldwater Lane, i den välbärgade Los Angeles stadsdelen Beverly Hills. Prislappen för hyran landar på hissnande 600 000 kronor i månaden, skriver Breakit.