Megan Fox visar sin nya tatuering – och den är på ett väldigt intimt ställe

Skådespelaren och modellen Megan Fox, 37, har tatuerat sig sedan hon var 18 år. Mest känd är kanske hennes tidigare tatuering av Marilyn Monroe som hon hade på ena underarmen – men den tog Megan sedan bort med laser.

– Det är en negativ karaktär eftersom hon led av personlighetsstörningar och var bipolär. Jag ville inte attrahera sådan negativitet i mitt liv, sa Megan till den italienska tidningen Amica år 2011, via E Online.

Megan Fox visar sin Marilyn Monroe-tatuering som hon tog bort med laser. Bildkälla: Stella Pictures.

Megan Fox och hennes många tatueringar

Utöver den tatueringen så har Megan Fox genom åren visat upp den ena gaddningen efter den andra.

Hon har bland annat kärlekstatueringar som hon gjort med sin fästman Machine Gun Kelly, och tidigare i år visade en av hennes tatuerare på Instagram att hon gjort 23 nya tatueringar på fingrarna (aj!).

Hon har även tatuerat in en del dikter och citat, bland annat ett av filosofen Friedrich Nietzsche.

Citat av Friedrich Nietzsche på Megan Fox kropp. Bildkälla: Stella Pictures.

Här syns den tatueringen som nu Megan Fox har tatuerat över. Bildkälla: Stella Pictures.

På ryggen har Megan Fox ett citat av William Shakespeare, från hans mästerverk Kung Lear. "We will all laugh at gilded butterflies", står intatuerat på Megans rygg.

Megan Fox med sin välkända Shakespeare-tatuering. Bildkälla: Stella Pictures.

Megan Fox hade tatuerat in ex-makens namn

Tidigare har Megan haft sin ex-make Brian Austin Greens förnamn intatuerat på sitt bäcken. Men nu är den tatueringen ett minne blott.

Megan Fox och Brian Austin Green på stranden. Även här syns hennes tatuering vid bäckenet. Bildkälla: Stella Pictures.

Megan Fox och Brian Austin Green skilde sig efter att ha hållit ihop i många år. Bildkälla: Stella Pictures.

Megan Fox har nämligen gjort en cover-up, det vill säga tatuerat över den tidigare. Istället för exets namn finns där nu en orm och ett par blommor intatuerade. Tatueringen sträcker sig från magen ner över vaginan.

Megan Fox. Bildkälla: Stella Pictures.

Megans tatuerare går under namnet Jesse, och på Instagram visar Jesse upp resultatet.

"Coverup-tatuering för Megan Fox. Jag lyckades helt dölja tatueringen under med ormen och blommorna som hon ville ha. Tack för förtroendet", skrev Jesse.

I kommentarsfältet hyllas Megans nya tatuering av Jesses följare. Några reaktioner lyder:

"Dina tatueringar är så unika och otroliga. Grymt jobbat!"

"Tappade hakan"

"Galen"

Megan Fox och Beverly Hills, 90210-stjärnan Brian Austin Green gjorde slut år 2020 efter att ha varit ett par i 16 år. TIllsammans har de tre söner: Noah, 10, Bodhi, 9, och Journey, 6.

Sedan januari i år är Megan Fox förlovad med Machine Gun Kelly.

Kunde du inte se den inbäddade bilden på tatueringen ovan kan du se den här på tatuerarens Instagram.