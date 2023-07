Bilderna på Margot Robbie sprids i rekordfart: "De operationerna har hon gjort..."

Margot Robbie, 33, är just nu namnet på allas läppar. Detta då hon är stjärnan i Greta Gerwigs omtalade film Barbie. Men innan Margot gick in för att göra rollen som världens mest älskade docka så har vi sett henne i filmer som The wolf of Wall Street, I Tonya och Suicide Squad.

Ryan Gosling och Margot Robbie i Barbie. Bildkälla: Warner Bros. Pictures via AP/TT Bild

Margot har även Oscarsnominerats två gånger – först för huvudrollen i I, Tonya där hon spelade konståkaren Tonya Harding. Harding blev känd för hela omvärlden när hennes ex-make Jeff Gillooly gick till attack mot Hardins konkurrent Nancy Kerrigan. Med ett järnrör slog han sönder hennes knä.

Men Margots porträttering av Tonya Harding räckte inte hela vägen till vinst. Året därpå nominerades hon återigen för en Oscar, då för sin insats i filmen Bombshell. Det året gick vinsten istället till Laura Dern för rollen i Marriage Story.

Margot Robbie har Oscarsnominerats två gånger. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

De operationerna har Margot Robbie gjort – enligt experterna

Genom åren har Margot Robbie flitigt figurerat på listor som "Världens vackraste kvinnor", och år 2020 skrev brittiska Daily Mail att skönhetskliniker i London märkte att fler och fler kunder ville se ut som Margot Robbie. Ja, faktiskt var hon den kvinna som allra flest kunder ville operera sig som det året. Andra namn som återfanns på listan var Meghan Markle och Angelina Jolie. Anledningen till att Margots utseende var så i ropet då var att hon såg så naturlig ut, skrev Daily Mail.

Margot Robbie år 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Margot Robbie år 2008, i serien City Homicide. Bildkälla: Youtube/City Homicide/Endemol Australia

Margot Robbie år 2023. Bildkälla: AP Photo/Lee Jin-man/TT Bild

Men hur ligger det egentligen till med det – hur naturlig är Margot Robbie?

Dana Omari Harrell driver ett Instagram-konto där hon tittar närmare på kändisarna och de ingrepp hon tror att de har gjort.

Allt från Megan Fox midja, via Kate Middletons påstådda ingrepp till det avancerade skönhetsingreppet som Matt Damon genomgick tidigare i år har hamnat under Danas lupp.

I fjol gästade Dana Omari Harrell podden The Dream Bigger Podcast, och där fick hon frågan om vilken kändis hon tycker har genomgått den bästa förvandlingen. Svaret kom blixtsnabbt: Margot Robbie.

"Hon ser fortfarande naturlig ut. Helt fantastiskt, otroligt jobb", skriver Dana Omari Harrell på Instagram. Hon är minst sagt imponerad över vad Margot Robbies kirurger och behandlare har uppnått genom åren.

Dana Omari Harrell har samlat ihop flera före och efter-bilder på Margot Robbie, och listar sedan de ingreppen som hon tror att Margot Robbie har gjort:

Opererat ögonlocken och tagit bort fett under ögonbrynet

Filler under ögonen

Ett minimalt lyft av ögonbrynen

Fyllt kinderna

Gjort en "buccal fat removal". Ingreppet, som sprider sig som en löpeld i Hollywood, går ut på att ta bort fett ur den nedre delen av kinden.

Fillers i läpparna

Näsoperation där hennes nästipp har blivit smalare, och bredden på hennes näsborrar har minskat.

Hon har lite fillers i hakan då den är längre nu.

Dana Omari Harrel tror också att Margot Robbie gör Botox, men väldigt sparsamt. "Bara tillräckligt för att släta ut, men inte för mycket så det hindrar henne från att röra ansiktet", skriver Dana på Instagram.

Bilderna på Margot Robbie har blivit virala

Danas inlägg har tusentals likes och hundratals reaktioner rasar in från följarna, och under gårdagen skrev även amerikanska New York Post om Danas bilder.

Även skönhetsinfluencern Lorry Hill har skrivit om före och efter-bilderna på Margot Robbie, och hon har dessutom gjort en Youtube-video där hon bryter ner – punkt för punkt – vad hon tror att Margot Robbie har gjort för ingrepp.

Lorry Hill skriver att hennes inlägg om Margot Robbie minst sagt har engagerat. Detta då flera av Margot Robbies fans vägrar tro på att hon har opererat sig. Vilda debatter har uppstått i kommentarsfältet och några reaktioner lyder:

"Sanningen är kontroversiell för en del människor i det här kommentarsfältet"

"Jag har sagt länge att hon gjort flera ingrepp men ingen tror mig. Du har rätt när du skriver att folk blir galna när hennes skönhetsingrepp avslöjas. Av någon anledning som jag inte förstår så VILL dom att Margot Robbie ska vara naturlig"

När New York Post kontaktade Margot Robbies team med frågor kring de påstådda ingreppen så återkom de aldrig.