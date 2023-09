Alexandra Nilssons nya skönhetsoperation: "Hennes kön"

Bloggerskan Alexandra Nilsson, 32 har sedan tidigare berättat om sina skönhetsingrepp.



Hon har bland annat opererat brösten och näsan. Alexandra har även varit en flitig användare av fillers. Men för några år sedan gick hon ut med att hon ville sträva efter en naturligare look. Men nu några år senare avslöjar hon om sin nya galna skönhetsoperation.

Alexandra " Kissie" Nilsson skapade sin blogg år 2007. Men är nu även författare och entreprenör Bildkälla: Stella Pictures

Alexandra Nilssons video chockar följarna

I hennes nya TikTok- video avslöjar hon sin nya skönhetsoperation. Något som minst sagt chockade hennes följare: Nedan kan du ta del av några kommentarer:

"Vaa vavavava kan någon förklara"

"Hennes kön"

"JAG TAPPAR ANDAN"

Alexandra Nilsson TikTok-video: "I finally did it..."

I Instagramvideon skriver Alexandra bland annat "I finally did it..." där hon avslöjar det hela med att säga "I got lip fillers".

Men det var knappast några vanliga fillers här inte.

Det visar sig att hon lurat sina följare då hon fyllt sina träningstights med strumpor eller liknande till en massiv…ja, cameltoe. Ta del av den komiska videon nedan: