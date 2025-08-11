Mikeal Wiehe har varit en populär artist och låtskrivare sedan 1970-talet. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor om den folkkära artisten.

Mikael Wiehe ålder – hur gammal är han?

Mikale Wiehe är född 10 april 1946, vilket betyder att han fyllde 79 år 2025.

Mikael Wiehe band – vilket band var han med i?

Mikael var frontfigur i bandet Hoola Bandoola Band. Bandet bildades år 1970 av Mikael, Björn Afzelius och Peter Clemmedson.

Enligt Spotify var det en viktig del av den svenska proggrörelsen och fick stor framgång under 1970-talet.

1975 upplöstes Hoola Bandoola Band och Wiehe bildade då Kabaréorkestern med tidigare Hoola Bandoola-medlemmar som Arne Frank och Ove Kellgren.

Det första albumet hette Sjömansvisor och släpptes 1978. Den mest kända låten från detta album var Titanic, vilket blivit en av Wiehes mest berömda låt någonsin.

I mitten av 1980-talet återförenades Wiehe med Afzelius igen, och de släppte albumet Björn Afzelius & Mikael Wiehe, ett album som enligt Spotify markerade höjdpunkten i bådas solokarriärer.

Mikael Wiehe låtar – vilka låtar har han gjort?

Mikael har en stor katalog av låtar. Han har varit verksam under en lång tid och gjort många låtar under sin karriär. Några av de mest populära är:

Det här är ditt land – Mikael Wiehe

– Mikael Wiehe Sång till friheten – Björn Afzelius & Mikael Wiehe

– Björn Afzelius & Mikael Wiehe För att jag älskar dej – Mikael Wiehe & Ebba Forsberg

– Mikael Wiehe & Ebba Forsberg T usen bitar – Björn Afzelius & Mikael Wiehe

– Björn Afzelius & Mikael Wiehe Jag tänkte jämt på dig – Vera Carpe & Mikael Wiehe

– Vera Carpe & Mikael Wiehe En sång till modet – Mikael Wiehe

– Mikael Wiehe Jag vill bara va en gammal man – Mikael Wiehe

– Mikael Wiehe Men bara om min älskade väntar – Mikael Wiehe & Ebba Forsberg

– Mikael Wiehe & Ebba Forsberg Adjö, Angelina – Mikael Wiehe & Ebba Forsberg

– Mikael Wiehe & Ebba Forsberg Du får hålla dej här – Totta Näslund & Mikael Wiehe

– Totta Näslund & Mikael Wiehe Titanic – Mikael Wiehe

– Mikael Wiehe Flickan och kråkan – Mikael Wiehe

Mikael Wiehe familj – har han några barn?

Ja Mikeal har fem döttrar, men han har valt att hålla sitt familjeliv privat. I en intervju med Aftonbladet 2022 berättar Mikael dock att han anser att han har bra kontakt med sina barn.

– Jag tror att jag har ganska bra kontakt med mina barn. Men man kan ju inte ha bra kontakt hela tiden och man kan inte heller tycka lika om allt, sa han då.

Mikael Wiehe fru – är han gift?

Mikael är gift med Maya Wiehe, paret har varit gifta sedan början av 1990-talet.

Mikael har öppnat upp sig om den tuffa tiden i början av 2000-talet när hans fru Maya ville skiljas. En överraskande tuff tid för artisten som annars brukar beskriva sig själv som osentimental.

- Jag mådde skit. Jag grät en gång varje dag, de andra grät jag två. Jag kunde inte värja mig. Det var en upptäckt lika viktig som den västerländska kolonialismen, sa han i en intervju med Expressen.

Paret återförenades sedan och den perioden i Mikaels liv resulterade i albumet "Sånger från en inställd skilsmässa".

– Jag var övertygad om att jag och min fru hade ett gemensamt öde. Men i efterhand har jag insett att jag var dålig både på att lyssna och på att förmedla vad jag egentligen ville få ut av förhållandet, sa han till DN.



Har Mikael Wiehe någon sjukdom?

Mikael har varit öppen med att han sedan han var 64 år har levt med en hörselskada. Han berättar för Karolinska Institutet att det inte hindrar honom från att spela musik då han har ett särskilt hörselhjälpmedel för att spela med ett helt band.

Han berättar dock att hörselskadan är mer av ett irritationsmoment i vardagen.

– Jag är allmänt irriterad på min hörselskada. Jag har ett handikapp och det är störande för mig men också för folk omkring mig. Mina barnbarn tacklar detta allra bäst – de bara konstaterar att morfar inte har hört och säger samma sak en gång till, fast de tar i lite. Då brukar det gå bra.

När är Mikael Wiehes Sommar i P1?

Mikael Wiehe sommarpratar i P1 onsdagen den 13 augusti.