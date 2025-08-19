Tiger King i dag – så lever Joe Exotic nu

Joseph Allen Maldonado, även kallad Joe Exotic, är en före detta djurparksägare som år 2020 dömdes till 22 års fängelse för fall av försök till anstiftan till mord. Här kan du läsa mer om honom.

År 2020 hade true crime-dokumentären "Tiger King" premiär på Netflix. Dokumentären, som snabbt blev omtalad världen över, kretsade kring djurparksägaren Joe Exotic, som drev ett zoo i Oklahoma. I serien fick man även följa hans dispyt med djurrättsaktivisten Carole Baskin.

I dokumentären påstod Joe Exotic att Carole Baskin skulle ligga bakom sin make Don Lewis försvinnande år 1997 – något som fick stor uppmärksamhet.

I samband med att dokumentären sändes återupptog polisen förundersökningen i fallet. Baskin har förnekat att hon haft något att göra med sin makes försvinnande.

I dokumentären "Tiger King" får man följa dispyten mellan Joe Exotic och Carole Baskin. Foto: Loren Elliott/TT

Annons

Dömdes Joe Exotic till fängelse?

I september 2018 greps Joe Exotic i staden Gulf Breeze i Florida, då stod han åtalad för två fall av försök till anstiftan till mord. I mars 2019 inleddes en rättegång mot honom i Oklahoma, där det framkom att Joe Exotic försökt anlita två personer att mörda rivalen Carole Baskin.

I slutet av januari 2020 dömdes Joe Exotic till 22 års fängelse. Utöver mordplanerna hade han även gjort sig skyldig till att ha dödat fem tigrar och sålt tigerungar olagligt, skriver CNN.

År 2021 kortades straffet ner till 21 år.

Annons

Var avtjänar Joe Exotic sitt fängelsestraff?

Den i dag 62-årige Joe Exotic avtjänar sitt fängelsestraff på Federal Medical Center i Fort Worth, Texas, enligt Newsweek.

Hösten 2021 bekräftade Joe Exotic att han drabbats av prostatacancer, och våren 2023 trodde läkaren att den spridit sig, skriver TMZ. I ett brev till nyhetssajten skrev Joe då:

"Världen måste veta hur korrupt vårt rättsystem är. Om jag måste dö oskyldig här inne efter att ha kämpar för sanningen kanske folk kommer ta ställning för sanningen för en gångs skull".

Annons

Vad gör Tiger King i dag?

Joe Exotic avtjänar just nu sitt fängelsestraff. Men våren 2025 bekräftade People att han gift sig med den 29 år yngre Jorge Flores Maladonado, som sitter fängslad i USA för migrationsbrott.

"Har aldrig varit stoltare över någon", skev Joe då i ett inlägg på X.

Han berättade även att han och hans make har planer på att lämna USA när de båda avtjänat sina fängelsestraff.

Joe Exotic dömdes år 2020 till 22 års fängelse. Foto: Sue Ogrocki/TT

När kan Tiger King bli frigiven?

Joe Exotic kan tidigast bli frigiven den 1 oktober år 2030, enligt Newsweek. Han ansökte så sent som i januari 2025 om benådning från president Donald Trump, utan framgång.