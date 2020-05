Nicolas Cage blir omtalade Joe Exotic i ny "Tiger King" -serie

Joe Exotic, Carole Baskin och "Tiger King" är tre stycken namn som sannerligen inte har gått obemärkt förbi många.

Och nu är det bara att spänna fast säkerhetsbältet – för nu uppges en dunderskådespelare vara klar att spela den excentriska personligheten i en ny tv-serie.

Vem då? Okej, håll i dig... NICOLAS CAGE!

Alltså mannen som gjort succé i Ghost Rider, Gone in 60 seconds, Face/Off och många andra klassiska superfilmer, ska nu spela Joe Exotic, uppger Variety.

Joe Exotic. Bildkälla: AP/TT

En serie i åtta delar

I åtta avsnitt får vi se hur Joe Schreibvogel egentligen blev karaktären Joe Exotic. Vi får även följa honom i kampen om att få behålla sin djurpark – till vilket pris som helst.

Serien kommer att produceras av Imagine Television Studios och CBS Television studios och baseras på artikeln “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", som skrevs av Leif Reigstad i Texas Monthly.

Detta blir Nicolas Cage första roll i en TV-serie och som vi ser fram emot den!