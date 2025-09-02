Nyheter24
Nöje /Cancer

Skådespelaren Katrin Sundberg har cancer

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 16:05
Uppdaterad: 2 sep. 2025, kl. 16:10
Katrin Sundberg har drabbats av cancer. Foto: Christine Olsson/TT & Emma-Sofia Olsson/TT

Den folkkära skådespelaren Katrin Sundberg har drabbats av cancer, det meddelar hon själv i ett inlägg på Instagram.

Katrin Sundberg är mest känd för att ha spelat Häxan Surtant på Barnkanalen – ett program som Kristallen-belönats för bästa barnprogram.

Katrin Sundberg har drabbats av cancer

Sundberg berättar i ett inlägg på Instagram att man upptäckt cancer i en leverfläck vid ögat. 

– Efter några dagar fick jag veta att det var cancer i ögat. Jag behöver akutoperera ögat och det kommer att bli en lång rehabilitering så ni kan väl tänka på mig i höst, säger hon. 

Katrin Sundberg har även medverkat i bland annat "Beck" och "Adam & Eva" från 1997.

