Den folkkära skådespelaren Katrin Sundberg har drabbats av cancer, det meddelar hon själv i ett inlägg på Instagram.

Katrin Sundberg är mest känd för att ha spelat Häxan Surtant på Barnkanalen – ett program som Kristallen-belönats för bästa barnprogram.

Katrin Sundberg har drabbats av cancer

Sundberg berättar i ett inlägg på Instagram att man upptäckt cancer i en leverfläck vid ögat.

– Efter några dagar fick jag veta att det var cancer i ögat. Jag behöver akutoperera ögat och det kommer att bli en lång rehabilitering så ni kan väl tänka på mig i höst, säger hon.