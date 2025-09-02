Katrin Sundberg är mest känd för att ha spelat Häxan Surtant på Barnkanalen – ett program som Kristallen-belönats för bästa barnprogram.
Katrin Sundberg har drabbats av cancer
Sundberg berättar i ett inlägg på Instagram att man upptäckt cancer i en leverfläck vid ögat.
– Efter några dagar fick jag veta att det var cancer i ögat. Jag behöver akutoperera ögat och det kommer att bli en lång rehabilitering så ni kan väl tänka på mig i höst, säger hon.
Katrin Sundberg har även medverkat i bland annat "Beck" och "Adam & Eva" från 1997.