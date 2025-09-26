I helgen fångades kronprinsessparet på film när de festade loss på den grekiska paradisön Mykonos.

Prins Daniel, 52, och kronprinsessan Victoria, 48, har synts festa på en av Greklands mest exklusiva nattklubbar.

Daniel och Victorias galna festnatt: "Mycket kärlek i luften"

Det var den tyska influencern Evelyn Burdecki som fångade kronprinsessparet på film när de var och besökte nattklubben Scorpios på den grekiska ön Mykonos. På filmerna, som delats på Instagram, syns Daniel och Victoria skratta och dansa loss till musiken.

"Väldigt mycket kärlek i luften", skriver Burdecki på en av videorna, där Victoria och Daniel syns krama varandra. Burdecki har drygt 850 000 följare på Instagram.

Nattklubben Scorpios är belägen precis vid stranden på södra Mykonos och är en av världens mest kända klubbar.

Skärmavbild/Instagram

Skärmavbild/Instagram

Skärmavbild/Instagram