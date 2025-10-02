Nyheter24
Annons
Nöje

TV4-programmet stoppas – deltagare dog under inspelning

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 07:06
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 07:31
Artisten Petter skulle ha varit programledare för &quot;Berget&quot;. Men efter dödsolyckan under inspelningen läggs programmet på hyllan. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Erik Simander/TT

En deltagare dog under inspelningen av realityserien ”Berget”. Nu lägger TV4 serien på hyllan. Det är en smärtsam historia, säger TV4:s kanal- och innehållsdirektör Fredrik Arefalk.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

”Berget” var tänkt att bli TV4:s nya stora strapatsfyllda realitysatsning med artisten Petter som programledare. De tävlande skulle bestiga ett berg i Norge, men inspelningen i augusti 2024 avbröts redan andra dagen sedan en deltagare i 50-årsåldern avlidit på grund av ett sjukdomsfall.

LÄS MER: Experten varnar för toppslätskivling – växer i Sverige

"Berget" på TV4 läggs på hyllan 

TV4 bestämde sig för att ta en paus, men inspelningen återupptogs aldrig och serien kommer inte att sändas, avslöjar Fredrik Arefalk.

– Produktionen var ju tvungen att stängas ner, naturligtvis. Så ska man göra det igen så handlar det om att ta nya tag och starta från början. Och vi har inte sådana planer i dagsläget, säger han.

Fredrik Arefalk beskriver det inträffade som en smärtsam historia.

– Det som hände har präglat alla som varit involverade i det på många sätt och vis och inte minst den familj som det drabbade mest. Så vi har svårt att hitta något slags positiv energi kring ”Berget”. Än så länge i alla fall, säger Arefalk som betonar att serien kan återkomma vid ett senare tillfälle.

LÄS MER: Lisa tömde sparkontot för influencerns skull: "Bedrägeri"

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:58
Nöje
/ Kultur

Swiftfebern når kokpunkt inför skivsläpp

Idag
07:32
Nöje
/ Kultur

Pelicots memoarer ges ut på svenska

Idag
07:06
Nöje

TV4-programmet stoppas – deltagare dog under inspelning

Idag
06:27
Nöje
/ TV

Därför känner du igen Kevin Saritas i Robinson 2025

Idag
05:24
Nöje
/ Kändisar

Allt om Charlie Hunnam: Flickvän, barn, längd & tv-serier

Idag
02:44
Nöje
/ Kultur

Jim Carrey får hederspris på Césargalan

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons