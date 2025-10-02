TV4-programmet stoppas – deltagare dog under inspelning

En deltagare dog under inspelningen av realityserien ”Berget”. Nu lägger TV4 serien på hyllan. Det är en smärtsam historia, säger TV4:s kanal- och innehållsdirektör Fredrik Arefalk.

”Berget” var tänkt att bli TV4:s nya stora strapatsfyllda realitysatsning med artisten Petter som programledare. De tävlande skulle bestiga ett berg i Norge, men inspelningen i augusti 2024 avbröts redan andra dagen sedan en deltagare i 50-årsåldern avlidit på grund av ett sjukdomsfall.

"Berget" på TV4 läggs på hyllan

TV4 bestämde sig för att ta en paus, men inspelningen återupptogs aldrig och serien kommer inte att sändas, avslöjar Fredrik Arefalk.

– Produktionen var ju tvungen att stängas ner, naturligtvis. Så ska man göra det igen så handlar det om att ta nya tag och starta från början. Och vi har inte sådana planer i dagsläget, säger han.

Fredrik Arefalk beskriver det inträffade som en smärtsam historia.