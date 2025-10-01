Olaglig och farlig – ändå fortsätter folk ge sig ut i skogen för att plocka toppslätskivling, eller "toppisar" som svampen ofta kallas.

De senaste åren har intresset för psykadeliska svampar ökat, både som läkemedel och drog, i Sverige såväl som Europa och USA. Till bakgrund för detta ligger delvis rörelsen "The third wave", den tredje vågen, som började under 2010-talet i techparadiset Silicon Valley i Kalifornien, med en stor grupp människor som åt "magiska svampar" för att öka sin psykiska hälsa.

Det ledde till en hel rad forskning i ämnet. Just nu pågår en världsunik studie på Lunds universitet, som ska prova om psykadeliska läkemedel kan hjälpa patienter med anorexi. Förhoppningen är att ruset ska få den sjuka att se saker på ett annat sätt, och öppna ett ”terapeutiskt fönster” som gör att patienten kan se på mat och sin kropp med ett nytt perspektiv.

Psilocybe cubensis. Foto: Psilocybe cubensis, CC BY-SA 4.0

Ökning av hallucinogena substanser

Men "magiska svampar" brukas också av privatpersoner, och i västra Sverige har man de senaste åren sett att det blivit allt populärare att ta hallucinogena substanser. En anledning till det kan bero på det förändrade ekonomiska läget, och att folk helt enkelt inte har så mycket pengar, vilket SR Göteborg tidigare rapporterat om.

Till Nyheter24 uppger polisen att man inte märkt av någon särskild ökning av bruket av narkotikaklassad svamp nationellt.

– Det finns alltid en efterfrågan på psykedeliska svampar i Sverige, men det är väldigt få personer som brukar dessa. Det vanligaste som brukas är Psilocybe cubensis eller Ringslätskivling och de säljs oftast via internet, även darknet, säger Irene Sokolow, presstalesperson på polisen.

"Magisk svamp" som odlas inomhus. Foto: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Familj i Göteborg odlade magiska svampar

I februari i år dömdes en familj för grovt narkotikabrott efter att ha odlat narkotikaklassad svamp i ett hus på Hisingen i Göteborg. Mamman, hennes två söner och en dotter – de tre barnen i 30-årsåldern – förädlade svampen till kapslar och vätska, samt blandade den i honung och choklad.

Familjen sålde drogerna på darknet, i forum och sociala medier, men ertappades i mars 2024. Dottern greps först i juli samma år.

Toppslätskivling växer fritt i Sverige

Totalt finns det omkring 20 svamparter i världen som innehåller det narkotikaklassade ämnet psilocybin. I Sverige finns det i toppslätskivling, även kallad "toppis", och den växer fritt i skogen. Svampen är narkotikaklassad, och därför är det olagligt att plocka, äta och sälja den. Den som plockar toppslätskivling riskerar att åka dit för ringa narkotikabrott, vilket kan ge dagsböter – men också upp till 6 månaders fängelse.

Hittills i år har Giftinformationscentralen, GIC, fått in 48 samtal om förgiftningar med svamp som innehåller psilocybin. Förra året var siffran 139, en klar ökning jämfört med 2023 då 70 personer ringde in. Om man går tillbaka fem år i tiden så är ökningen ännu större, hela 58 procents ökning.

– Det är många som är ute och försöker plocka toppslätskivling, men det är inte så lätt att identifiera svamparna om man inte är duktig, säger Peter Hultén apotekare på Giftinformationscentralen till Nyheter24.

Peter Hultén. Foto: Jeanette Hägglund

Psilocybin är en hallucogen drog, kan framkalla psykadeliska upplevelser. Men den som får i sig tillräckligt mycket toppslätskivling kan också drabbas av magsmärtor, ökat urinbehov och sura uppstötningar.

Vad händer om man äter toppslätskivling?

– Då kan man få hallucinationer, overklighetskänslor, vanföreställningar och att göra saker man inte skulle gjort annars. Då är det alltid en risk att det kan hända farliga saker som att man går rakt ut i gatan eller kastar sig ut någonstans, eftersom man tror att något händer som inte är verkligt, säger Peter Hultén och fortsätter: