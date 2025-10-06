Nyheter24
Nöje

HBO-stjärnan Kimberly Hébert Gregory död – blev 52 år

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 08:09
"Vice Principal"-skådespelaren Kimberly Hébert Gregory har avlidit. Foto: Stella Pictures & Willy Sanjuan/TT

"Vice Principals"-stjärnan Kimberly Hébert Gregory har avlidit, bekräftar maken Chester Gregory i ett inlägg på Instagram.

Alice Adler
Reporter

"Vila med den eviga vetskapen om att du är älskad. Alltid. Kim, jag är ledsen. Du gjorde bra ifrån dig", skriver maken i inlägget. 

Kimberly Hébert Gregory död – blev 52 år 

Kimberly Hébert Gregory medverkade bland annat i HBO-serien "Vice Principal". Där hon spelade mot "The White Lotus"-stjärnan Walton Goggins, som också uttryckt sin sorg i ett inlägg på Instagram. 

"Vi förlorade en av de bästa i går... en av de bästa jag någonsin arbetat med", skriver han. 

Dödsorsaken har inte offentliggjorts. 

Kimberly Hébert Gregory blev 52 år gammal. 

