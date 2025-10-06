HBO-stjärnan Kimberly Hébert Gregory död – blev 52 år

"Vice Principals"-stjärnan Kimberly Hébert Gregory har avlidit, bekräftar maken Chester Gregory i ett inlägg på Instagram.

"Vila med den eviga vetskapen om att du är älskad. Alltid. Kim, jag är ledsen. Du gjorde bra ifrån dig", skriver maken i inlägget.

Kimberly Hébert Gregory död – blev 52 år

Kimberly Hébert Gregory medverkade bland annat i HBO-serien "Vice Principal". Där hon spelade mot "The White Lotus"-stjärnan Walton Goggins, som också uttryckt sin sorg i ett inlägg på Instagram.

"Vi förlorade en av de bästa i går... en av de bästa jag någonsin arbetat med", skriver han.

Dödsorsaken har inte offentliggjorts.