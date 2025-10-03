Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur /Misshandel

Domen: Drygt fyra års fängelse för Diddy

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 22:44
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 22:55
Distriktsdomaren Arun Subramanian har nu fastställt Sean &quot;Diddy&quot; Combs straffpåföljd. Foto: Elizabeth Williams/AP/TT

Straffet för hiphop-mogulen Sean "Diddy" Combs blir fyra år och två månader i fängelse.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Misshandel, USA

Sean "Diddy" Combs dömdes i juli för två fall av kopplerirelaterade brott där han ska ha transporterat människor till sexuella möten i olika delstater i USA. Maxstraff för de två brotten är tio år vardera.

Åklagaren hade yrkat på fängelse i minst elva år och tre månader och böter på 500 000 dollar. Försvaret hade å sin sida förordat fängelse i högst fjorton månader, men att Diddy ska släppas fri eftersom han redan suttit frihetsberövad i ett federalt häkte i Brooklyn i över ett år.

Den amerikanska distriktsdomaren Arun Subramanian, som förkunnade strafflängden, har vid två tillfällen avslagit borgen för Diddy.

Sean "Diddy" Combs tilldelades priset Global icon award, på MTV:s VMA-gala 2023.
Sean "Diddy" Combs tilldelades priset Global icon award, på MTV:s VMA-gala 2023.

Tidslinje: Straffsaken mot Sean ”Diddy” Combs

16 november 2023: R&B-sångerskan Casandra ”Cassie” Ventura stämmer Combs och påstår att han under deras mer än tio år långa förhållande utsatte henne för övergrepp, misshandel och våldtäkt. Combs förnekar anklagelserna. En dag senare ingår paret en förlikning med hemliga villkor.

23 november 2023: Ytterligare två kvinnor anklagar Combs för sexuella övergrepp. Dussintals stämningar följer med både kvinnor och män som anklagar Combs för våldtäkt, sexuella övergrepp och andra attacker.

17 maj 2024: CNN publicerar en video som visar hur Combs attackerar och misshandlar Cassie i en hotellkorridor i Los Angeles 2016. Två dagar senare publicerar Combs en video på sociala medier där han ber om ursäkt.

16 september 2024: Combs grips på ett hotell på Manhattan. Enligt åtalet ska Diddy ha använt sitt affärsimperium för att tvinga både män och kvinnor att delta i så kallade "freak-offs" – fester med droger och sexuella inslag. Combs nekar till anklagelserna. Hans advokat kallar det ett orättvist åtal mot en "ofullkomlig person".

12 maj 2025: Rättegången inleds med vittnesförhör.

30 juni 2025: Juryöverläggningar startar.

2 juli 2025: Juryn dömer Combs för två fall av prostitutionsrelaterat brott men frikänner honom från de tyngre åtalspunkterna sexhandel och utpressning.

3 oktober 2025: Domaren Arun Subramanian avgör Combs straff.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
22:44
Nöje
/ Kultur

Domen: Drygt fyra års fängelse för Diddy

Idag
19:27
Nöje
/ Kultur

Två nya säsonger för "Peaky Blinders"

Idag
16:54
Nöje
/ Kultur

Svenskarna bakom Taylor Swifts nya album

Idag
15:18
Nöje
/ Kultur

Fansens teori: Taylor Swift dissar Charli XCX

Idag
07:04
Nöje
/ Kultur

Motstånd mot kvinnliga poliser i nya ”Skiftet”

Idag
06:02
Nöje
/ Kultur

Taylor Swifts nya ”svenska album" ute

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons