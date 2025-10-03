Domen: Drygt fyra års fängelse för Diddy

16 november 2023: R&B-sångerskan Casandra ”Cassie” Ventura stämmer Combs och påstår att han under deras mer än tio år långa förhållande utsatte henne för övergrepp, misshandel och våldtäkt. Combs förnekar anklagelserna. En dag senare ingår paret en förlikning med hemliga villkor.

23 november 2023: Ytterligare två kvinnor anklagar Combs för sexuella övergrepp. Dussintals stämningar följer med både kvinnor och män som anklagar Combs för våldtäkt, sexuella övergrepp och andra attacker.

17 maj 2024: CNN publicerar en video som visar hur Combs attackerar och misshandlar Cassie i en hotellkorridor i Los Angeles 2016. Två dagar senare publicerar Combs en video på sociala medier där han ber om ursäkt.

16 september 2024: Combs grips på ett hotell på Manhattan. Enligt åtalet ska Diddy ha använt sitt affärsimperium för att tvinga både män och kvinnor att delta i så kallade "freak-offs" – fester med droger och sexuella inslag. Combs nekar till anklagelserna. Hans advokat kallar det ett orättvist åtal mot en "ofullkomlig person".

12 maj 2025: Rättegången inleds med vittnesförhör.

30 juni 2025: Juryöverläggningar startar.

2 juli 2025: Juryn dömer Combs för två fall av prostitutionsrelaterat brott men frikänner honom från de tyngre åtalspunkterna sexhandel och utpressning.

3 oktober 2025: Domaren Arun Subramanian avgör Combs straff.