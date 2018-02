Under fredagens Skavlan gästar artisten Tove Lo. Kanske mest känd för superhiten "Habits". Stjärnan är känd inte bara i Sverige och verkligen blivit en succé.

Men vad vet du egentligen om 30-åringen och superstjärnan Tove Lo? Här är fem saker du troligtvis inte hade någon aning om.

Varit med i ett band

Tro det eller ej men den coola Tove har varit med i ett band. "Tremblebee" grundades 2006 men redan 2011 bestämde hon sig för att satsa på egen musik. Och tur var kanske det, för hur grym är hon inte?

Smeknamnet fick hon av sin gudmor

Någonsin undrat vart hennes smeknamn Tove Lo kommer ifrån. Det ska vi berätta för dig. Hennes riktiga namn är Ebba Tove Elsa Nilsson.

Hennes artistnamn har hon tagit efter smeknamnet hon fått av sin gudmor sen liten. Eftersom att hon älskade lodjur så mycket blev hon kallad Tova Lo.

Hur gulligt?

Tove Lo på scen. Bildkälla: TT

Gått på samma gymnasium som Robyn



Tove Lo har gått på samma gymnasium som bland annat Robyn, Erik Hassle och Icona Pop. Gymnasiet heter Rytmus musikgymnasium och ligger i Stockholm.

Det verkar vara en riktig bra skola eftersom den verkligen levererat artister!

Hon uppträder ofta barfota. (samt visar brösten på scenen)



Tove Lo har fått en hel del kritik för att hon ibland under sina framträdanden visat sina bröst på scen. Något hon, själv, inte tänker så mycket på.

– Jag tänker inte så mycket på det, utan jag är mig själv. Mina fans och folk omkring verkar relatera till det och förstår hur jag känner och då har det blivit så här

Hur boss är hon inte?



Skrivit musik till Ellie Goulding

Förutom att vara en av de häftigaste och mest uppskattade artister vi har i vårt avlånga land så har Tove Lo bland annat skrivit en hel del hits till andra musiker också. Hon har till exempel varit med och skrivit tre låtar till Icona Pop.

Något hon också kan skryta med är att hon var med och skrev Ellie Gouldings låt Love me like you do.

Snacka om talang.

