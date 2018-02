För första gången kommer 30-årige Martin Almgren tävla i Melodifestivalen. Det är i tredje deltävlingen i Malmö som Martin kommer delta med låten "A bitter Lullaby".

Men vad vet vi egentligen om vem nykomlingen är? Här är allt du vill veta:

Vann Idol 2015

Du känner säkert igen Martin från när han vann musiktävlingen Idol 2015. Vinnarlåten var "Can't hold me down" och med den tog han hem hela tävlingen.

Känd som lastbilschauffören som vågade tro på sig själv gick han verkligen hem hos tittarna.

– Martin! Du är en man av folket. Du går hem i de röda stugorna. Du är lastbilschauffören som visar att allt och ingenting är omöjligt. Vilken resa du har gjort, sa Laila Bagge under kvällen.

Vän med Chris Kläfford

Under Idol 2017 var Martin Chris Kläffords allra största fan. Han gick på varenda framträdande och då bar han ofta en tröja med Chris ansikte på.

På sociala medier uppmanade han sina följare att rösta fram hans vän. Kanske var det tack vare det som Chris äntligen vann, skriver Aftonbladet.

Kommer du inte riktigt ihåg vem Chris Kläfford var? Här kan du läsa allt om sångaren.

Efter Idol

Det har varit ganska tyst från Martins sida. Sista vi fick höra från vinnaren av Idol var 2016 då han släppte låten "Golden".

Inför Melodifestivalen har han sagt att han är nervös. Att det känns underligt att stå på scenen för första gången på två år, skriver Aftonbladet.

Martin Almgren vann Idol 2015. Bildkälla: TT

Utsattes för mobbning som liten



Livet har inte alltid varit så lätt för Martin Almgren. Under sin uppväxt blev han ofta mobbade av de andra barnen. Men när han var femton år gammal bestämde han sig för att inte längre ta någon skit.

– Det var folk som hackade på mig, det var mobbning, men när jag var 15 bast vände jag det och kände ”nu jävlar ska jag visa dem”, säger han till Aftonbladet.

Och det har han ju verkligen gjort!

Om låten i Melodifestivalen



Låten han ska framföra heter som sagt "A bitter lullaby". Det ska vara en kampsång som ska uppmuntra personer att aldrig ge upp.

– Alla människor har ju mått dåligt i någon avseende i sitt liv, låten är en kampsång för att ta sig igenom det jobbiga, när man kommer ut på andra sidan är man en erfarenhet rikare, då blir man starkare, säger han till Aftonbladet.

TV: Mendez skippar Melodifestivalens blöta Efterfest: "Fick återfall"

Är du kanske nyfiken på Margaret som gick vidare till andra chansen i deltävling två? Allt om henne kan du läsa HÄR.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.