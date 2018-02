På lördagskvällen kommer tusentals svenskar sitta bänkade framför tv-soffan, med chips och dipp redo och tv-kontrollen i högsta hugg. Om du är en av dem som ser fram emot Melodifestivalens näst sista delfinal så är du säkert också spänd på att veta vilka artister det är som framträder på Malmö Arena.

Bildkälla: TT

Först ut under kvällens tävling är Martin Almgren. Sedan sin Idol-vinst 2015 har Martin hunnit släppa två album, "Can't Hold Me Down" år 2016 och förra året, "Changing Street". Under lördagskvällen framför han låten "A Bitter Lullaby".



Barbi Escobar

Bildkälla: TT

Kvällens andra bidrag heter "Stark" och levereras av Barbara "Barbi" Escobar. Barbi har tidigare släppt singeln "Save the truth" och gör i år sin Melodifestivalen debut.

Moncho

Bildkälla: TT

Rapparen Moncho tillhör musikkollektivet "Löst Folk" och började med musik för bara tre år sedan. Sedan dess har han hunnit släppa albumet "En väg" och singlarna "Noll Respekt", "Skills", "Telepati" och "Hör Av Dig".

Jessica Andersson

Bildkälla: TT

För Melodifestivalsveteranen Jessica Andersson blir detta sjunde gången som hon deltar i tävlingen. Hon gjorde debut i Melodifestivalen redan år 2003 som en del av gruppen "Fame" och har sedan dess framfört flera kända bidrag. I år tävlar hon med bidraget "Party Voice".

Kalle Moraeus & Orsa Spelmän

Bildkälla: TT

Efter sin medverkan i Melodifestivalen 2010 med låten "Underbart", blev Kalle Moraeus ett känt hushållsnamn i Svenska hem. Sedan dess har han legat i med allt från det egna TV-programmet Moraeus med mera, till framträdanden på "Allsång på Skansen" och "På spåret". I år tävlar han och Orsa Spelmän med låten "Min dröm".

Dotter



Bildkälla: TT

Sångaren Dotter tävlar i år med bidraget "Cry", men detta är inte första gången hon deltar i Melodifestivalen. Även om hon inte syntes i TV-rutan då, var hon förra året nämligen med och skrev låten "A million years" som framfördes av Mariette. Dotter har tidigare också deltagit i Musikhjälpen år 2014.

Mendez

Bildkälla: TT

När Mendez var med i festivalen år 2002 med låten "Adrenaline" hamnade han på andra plats. I år är han tillbaka med låten "Everyday". Mendez har arbetat med musik i över 20 år och har gjort en framgångsrik karriär som DJ, innan han valde att fokusera på sjungandet.

